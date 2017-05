Terror am Breitscheidplatz - FDP-Politiker will Auskünfte zum Fall Amri vor Gericht erzwingen

Der Streit um die Aufarbeitung des Terroranschlags vom Breitscheidplatz wird nun wohl auch die Justiz beschäftigen. Der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe fühlt sich vom Senat unzureichend informiert – und zieht vor Gericht. Von Jo Goll, Susanne Katharina Opalka und Norbert Siegmund

Der Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri narrte Deutschlands Sicherheitsbehörden über Monate. Ausgestattet mit 14 Identitäten und Alias-Namen reiste er kreuz und quer durch die Republik. Unter den Augen der Polizei in NRW und in Berlin trieb er sein Unwesen: Prügeln, Klauen, Dealen – alles ohne Folgen.



Nun fühlen sich etliche jener, die Behördenversäumnisse im Vorfeld seines Terroranschlags aufklären wollen, ebenfalls genarrt. Und zwar von den Sicherheitsbehörden. So auch der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe. Seine Anfragen an den Senat füllen einen ganzen Aktenordner. Doch die sind teils nichtssagend, meint Luthe. Etwa die Auskunft, dass der Senat nicht befugt sei, personenbezogene Auskünfte zu erteilen. "Sie haben teilweise Dinge dabei, wo der Senat vom Persönlichkeitsrecht und informationeller Selbstbestimmung von Terroristen spricht, das schwerer wiegen soll als das Informationsrecht von Abgeordneten. Diese Fehlinformation wird ganz offensichtlich deshalb betrieben, weil man eigenes Versagen verschleiern will“, empört sich der FDP-Abgeordnete.

44 Stunden Übersetzungsarbeit - ohne dokumentiertes Ergebnis

Ebenfalls genervt zeigen sich Oppositionspolitiker im nordrheinwestfälischen Untersuchungsausschuss zum Fall Amri. Diese haben - anders als die Berliner Volksvertreter - umfänglich Akteneinsicht bekommen. Doch ausgerechnet die Akten der Berliner Polizei weisen offenbar große Lücken auf, meint Simone Brand von der Piratenpartei. "Wir haben hier als Untersuchungsausschuss das Gefühl, dass wir von den Berliner Behörden für dumm verkauft werden. Es fehlen massiv Informationen, andere sind geschwärzt worden. Gerade auch Informationen, die die Polizei NRW uns hier offen zur Verfügung gestellt hat. Und es ist ganz bezeichnend, dass die Berliner die Einzigen sind, die hier keine Vollständigkeitserklärung bezüglich ihrer Akten abgegeben haben", so Brand am Freitag im Gespräch mit dem rbb und der Berliner Morgenpost.



Tatsächlich sind brisante Fragen unbeantwortet. Beispiel: Laut Akten, die dem rbb und der Berliner Morgenpost vorliegen, bezahlte Berlins Polizei Dolmetscher für die Überwachung von Amris Telefon. Doch was bei einer Rechnung über 44 Stunden Übersetzungsarbeit herauskam, liegt den Abgeordneten nicht vollständig vor, kritisierten diese in einer der vergangenen Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Hier würden Informationen bewusst zurückgehalten, meint Brand weiter. "Ich kann das nicht nachvollziehen, vor allem was da verheimlicht werden soll. Wir haben von der Quantität her vielleicht zehn Prozent der Übersetzungsprotokolle vorliegen. Was mit den anderen Protokollen ist und warum sie uns nicht gezeigt werden, kann ich nicht nachvollziehen."

Innenverwaltung verspricht "lückenlose Aufklärung"

Ihr Berliner Kollege von der FDP, Marcel Luthe, will nun sogar vor das Landesverfassungsgericht ziehen, um an Informationen zu kommen. "Offensichtlich ist das jetzt der einzige Weg, den wir noch haben, um dem Senat deutlich erklären zu lassen, dass er Antworten geben muss, wenn das Parlament Fragen stellt." Martin Pallgen, Sprecher der Berliner Innenverwaltung, wies die Kritik der Abgeordneten am Freitagnachmittag entschieden zurück. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Fall Anis Amri lückenlos aufklären wollen. Dazu stehen wir selbstverständlich nach wie vor." Fragen von Abgeordneten, so Pallgen weiter, würden im dafür zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses beantwortet.

Behörden sind die Hände gebunden

Da die im Fall Amri noch laufenden Ermittlungen bei der Generalbundesanwaltschaft lägen, seien den Behörden bei manchen Fragen die Hände gebunden. "Aus diesem Grund ist es für die Polizei Berlin und auch die Innenverwaltung nicht immer möglich, auf alle Fragen in dem Umfang zu antworten, wie es sich einzelne Abgeordnete möglicherweise vorstellen."



Zudem verweist Pallgen auf die Arbeit des eingesetzten Sonderermittlers Bruno Jost. Dieser sei mit umfangreicher Akteneinsicht ausgestattet und werde einen Bericht vorlegen. "Es ist wenig hilfreich, diese Arbeit mit der kontinuierlichen Veröffentlichung und Kommentierung von ausschnitthaften Einzelaspekten zu erschweren", so Pallgen weiter.



