Wenn abgelehnte Asylbewerber nicht an der Beschaffung von Reisepapieren mitwirken, dürfen ihre Leistungen deutlich abgesenkt werden. Die Untergrenze sind "Sachleistungen zur Sicherung der physischen Existenz", entschied am Freitag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.



Das Gericht wies damit die Klage eines Mannes aus Kamerun ab. Der 49-Jährige war 2002 nach Deutschland gekommen, sein Asylantrag bleibt aber ohne Erfolg. Die Ausländerbehörde will ihn abschieben, es fehlen aber die notwendigen Reisepapiere. Allein von 2004 bis 2013 forderte die Behörde den Mann daher mindestens 19 Mal auf, an der Beschaffung eines Reisepasses mitzuwirken.