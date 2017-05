Was macht Baba Sheikh in Cottbus?

Hassib Rashid betreibt seit knapp zehn Jahren einen Kebap-Laden mitten in Cottbus. Rashid war der erste Jeside, der sich hier in der Stadt angesiedelt hatte. Seit einer Woche nun ist er aufgeregt, denn er weiß, dass er Baba Sheikh treffen wird: "Ich glaube, ich habe überhaupt nicht geschlafen, ich freue mich so, ihn nun zu sehen." Seit 2005 habe er Baba Sheikh nicht mehr gesehen.



Baba Sheikh ist das geistliche Oberhaupt der Jesiden, ein hochbetagter Mann in der typischen Kleidung der Jesiden: ein langes weißes Gewand, ein weißer Turban, ein Umhang. Und es war eine beschwerliche Reise für den über 80-jährigen in die Lausitz, nach Cottbus. Hier erfährt Baba Sheikh nun aus erster Hand, dass das heutige Menschenrechtszentrum bis 1989 ein berüchtigter Stasi-Knast war. Er erfährt, dass hier Menschen gedemütigt wurden und ihre Rechte verloren und erklärt, er sei tief beeindruckt: “Nur, wo es einen Rechtsstaat gibt, können Menschen in Freiheit ihr Leben genießen."