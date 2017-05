Resolution an Umweltministerkonferenz - Bauernverband fordert besseren Schutz vor Wölfen

03.05.17 | 17:53 Uhr

Der Bauernverband sieht die Weidetierhaltung in Deutschland zunehmend durch Wölfe bedroht. Am Freitag soll eine Resolution an die Umweltminister übergeben werden, die staatliche Hilfen zum Schutz gegen Angriffe von Wölfen fordert.



Der Bauernverband sieht in der zunehmenden Ausbreitung der Wölfe eine Bedrohung für die Tierhaltung und will sich mit einer Resolution an die Umweltministerkonferenz wenden. "Der Schutz der Weidetierhaltung muss Kernanliegen des Naturschutzes werden und darf nicht dem Wolfsschutz untergeordnet werden", heißt es darin. Mehrere Verbände wollen die Forderungen am Freitag den derzeit in Bad Saarow tagenden Umweltministern von Bund und Ländern übergeben.



Hartelt: 700 Weidetiere gerissen

Die Resolution wurde unter anderen auch von Berufsorganisationen der Schaf- und Ziegenzüchter sowie der Rinder- und Schweinehalter unterzeichnet. "Der Wolf wird sich weiter schnell ausbreiten", sagte der Umweltbeauftragte des Bauernverbandes, Eberhard Hartelt, am Mittwoch in Potsdam. Wenn nicht rechtzeitig eingeschritten werde, könne man das Problem nur noch sehr schwer in den Griff bekommen. Im vergangenen Jahr seien nach der amtlichen Statistik 700 Weidetiere getötet worden, so Hartelt.

Staat soll Zäune finanzieren

Die Viehzüchter fordern von der Umweltministerkonferenz, genau festzulegen, ab wann der sogenannte Erhaltungszustand erreicht ist. Der Erhaltungszustand ist auch die Schwelle, ab der der Schutz der Tiere reduziert werden kann. Die Bauern verlangen auch genaue Daten über den heutigen Wolfsbestand. Zudem müsse der Staat die Kosten etwa für Zäune und Wolfsrisse den Tierhaltern vollständig ersetzen. In Regionen mit Bergen oder an den Küsten, wo Zäune nicht möglich seien, müsse eine Ausbreitung der Tiere verhindert werden.

