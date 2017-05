Tausende Behinderte, die voll betreut werden, dürfen nicht an der Bundestagswahl teilnehmen. "Unfug" nennt das der Behindertenbeauftragte in Brandenburg. Er fühlt sich an Zeiten erinnert, in denen Frauen von der Wahl ausgeschlossen waren.

Nach dem Bundeswahlgesetz Paragraf 13 dürfen Menschen, denen "zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten" ein Betreuer zur Seite steht, nicht wählen. Auch Straftäter in Psychiatrien sind von der Bundestagswahl, aber auch bei Landtagswahlen z.B. in Berlin und Brandenburg, ausgeschlossen. Bei einer Verurteilung für eine schwere politische Straftat kann ein Richter zudem die Wahlteilnahme untersagen.

Bundesweit sind 84.550 Menschen von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen. 96,1 Prozent von ihnen haben zur Regelung ihrer Angelegenheiten einen Betreuer. Der Rest sind schuldunfähige Straftäter in einem psychiatrischen Krankenhaus. In Brandenburg fallen nach Angaben von Dusel etwa 2.500 Menschen unter diese Ausschlusskriterien.

Am Donnerstag will Dusel im Innenausschuss des Landestags dafür werben, das das Brandenburger Wahlrecht abgeändert wird. Die Behindertenbeauftragten der Länder haben sich auch in einem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten gewandt, dass bis zur Bundestagswahl im Herbst auch das Bundeswahlgesetz geändert wird.