Audio: radioeins | 22.05.2017 | Interview mit Hakan Tas

Vor Sondersitzung des Abgeordnetenhauses - Fall Amri: "Führungspanne für Sicherheitsskandal verantwortlich"

22.05.17 | 09:18 Uhr

Haben Berliner Sicherheitsbehörden Fehler im Umgang mit dem Attentäter Amri vertuscht? Am Montag beschäftigt sich das Abgeordnetenhaus mit Hinweisen auf manipulierte Akten. Der Linken-Innenexperte Hakan Tas kritisert die Führungsebene.

Der innenpolitische Sprecher der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Hakan Tas, sieht einen "massiven Sicherheitsskandal" im Fall Anis Amri. Für diesen seien Führungspannen bei der Berliner Polizei, dem LKA sowie beim früheren Innensenator Frank Henkel (CDU) verantwortlich, sagte Tas am Montag der rbb-Hörfunkwelle radioeins.

Mit rückwirkend manipulierten Akten sollte der spätere Attentäter Amri als unwichtiger Kleinkrimineller präsentiert werden, so Tas. Dabei sei den Sicherheitsbehörden sehr wohl bekannt gewesen, dass Amri als Schwerstkrimineller unterwegs gewesen sei. Er hätte deshalb schon im November festgenommen werden können. Dann wäre es nicht zu dem Attentat auf dem Breitscheidplatz im Dezember gekommen. Die Polizei, das LKA und der frühere Innensenator Henkel müssten sich nun fragen lassen, wie es so weit kommen konnte und warum derartige Vorgänge nicht aufgefallen seien, kritisierte Tas. Zugleich lobte Tas die Arbeit des Sonderermittlers Bruno Jost und des derzeitigen Innensenators Andreas Geisel (SPD). Die Entscheidung, einen Sonderermittler in Berlin einzusetzen, sei richtig gewesen. Ob man einen Untersuchungsausschuss einsetze, müsse man auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse von Jost entscheiden.

Sieht bestehende Kontrollinstanzen zunächst als ausreichend an: Frank Zimmermann (SPD)

SPD sieht bislang keine Notwendigkeit für U-Ausschuss

Zuvor hatte der Innenexperte der SPD, Frank Zimmermann, bei der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss im Fall Amri Zurückhaltung angemahnt. Es stehe noch nicht fest, ob ein Untersuchungsausschuss erforderlich sei, sagte Zimmermann am Montag im rbb-Inforadio. Im Moment arbeiteten alle Kontrollinstanzen mit Hochdruck, sagte Zimmermann: die ministerielle Aufsicht, die Staatsanwaltschaft sowie der Sonderbeauftragte des Senats, der volle Einsicht in Akten und Daten habe. Zudem erhalte am Montag der Innenausschuss - das zuständige Kontrollorgan des Parlaments - einen aktuellen Bericht über den Stand der Ermittlungen. "Dieses Verfahren ist so schnell, wie ein Untersuchungsausschuss gar nicht schnell sein kann", sagte der Innenexperte. "Wir werden sehen, inwieweit wir mit den bisherigen Instrumenten zu einer vollständigen Aufklärung kommen, oder ob ein Untersuchungsausschuss erforderlich sein wird."

Ermittler vor Innenausschuss

Am Montag beschäftigt sich der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses mit der mutmaßlichen Aktenmanipulation durch Beamte des Landeskriminalamts. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt wollen über die Ermittlungen gegen den islamistischen Attentäter informieren. Auch Sonderermittler Bruno Jost soll dabei sein. Laut Zimmermann geht es bei den Manipulationsvorwürfen nicht nur um Angaben zu Amri selbst, sondern auch um eine Drogenbande, die Anlass für eine Festnahme hätte sein können. Warum die Festnahme nicht erfolgte, müsse ermittelt werden.

Ausmaß des Drogenhandels gezielt verschleiert?

Am Wochenende war bekannt geworden, dass es neben den Hinweisen auf veränderte Telefonprotokolle auch Hinweise auf gelöschte Namen aus Amris Umfeld im Drogenmillieu gibt. "Damit verfestigt sich der Eindruck, dass es sich bei den ersten Löschungsversuchen nicht um Zufall handelt", hatte der Innensenator der "Berliner Morgenpost" gesagt. Möglicherweise sei damit versucht worden, das Ausmaß des Drogenhandels von Anis Amri zu verharmlosen und Fehler zu vertuschen, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben des Senators von vergangener Woche hatten Beamte den Tunesier Amri in einem Vermerk vom 1. November 2016 als aktiven und gewerbsmäßigen Drogenhändler eingestuft. Laut Geisel hätte der Bericht ausgereicht, um Amri zu verhaften. Doch der Bericht wurde nicht weitergeleitet.



Im Januar dann, also vier Wochen nach dem Terroranschlag, sei ein neues Dokument mit einem gekürzten und veränderten Text erstellt worden, so der Senator. Darin hieß es, Amri habe nur "möglicherweise Kleinsthandel" mit Drogen betrieben. Dieses Dokument sei auf den 1. November rückdatiert worden.



Es sei richtig gewesen, Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt und Urkundenfälschung zu stellen, sagte Geisel dazu am Wochenende. Ermittelt wird derzeit gegen mindestens zwei Kripo-Beamte.

NRW setzte U-Ausschuss ein

Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember einen polnischen Lastwagen gekapert und war damit auf einem Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Zwölf Menschen starben, 67 wurden verletzt. Seit April überprüft der Sonderermittler Jost den Umgang der Behörden mit dem Fall Amri. Anders als in Nordrhein-Westfalen hat Berlin keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt.