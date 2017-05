Was würde die Kanzlerin auf die Flucht mitnehmen?

Im Rahmen eines EU- Projektages hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Kurt-Tucholsky-Oberschule in Berlin-Pankow besucht. Sie diskutierte am Montag mit den Schülern über Errungenschaften und Probleme der Europäischen Union.



Dabei traf in Pankow eine überzeugte Europäerin auf ziemlich überzeugte Europäer. Die Fragen der Jugendlichen Schüler drehten sich um Themen wie Populismus und Zugehörigkeit zur EU. Auch äußerten Schüler die Sorge, dass politische Entscheidungen über die Köpfe der Jugend hinweg getroffen würden – obwohl sie die Generation von morgen sei und mit den Konsequenzen leben müsse.

Lange konnten die Schüler nicht mit der Bundeskanzlerin diskutieren, doch sie freute sich über ein großes Interesse der jungen Menschen an Europa und sie registrierte die Bitte, "noch mehr über Europa zu erfahren. Und die Wünsche und Träume der jungen Menschen mehr zu berücksichtigen."