Mitte-Bürgermeister will Manager für Alexanderplatz

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat gefordert, am Alexanderplatzes einen Manager einzusetzen. Als eine Art Ombudsmann soll dieser die unterschiedlichen Interessen bei der künftigen Nutzung des Platzes koordinieren, erklärte von Dassel am Freitag.

Das Bezirksamt Mitte beteilige sich gerne an solch einer Stelle beziehungsweise einem Büro. Von Dassel plädierte gleichzeitig dafür, eine Gesprächsrunde mit allen Beteiligten einzuberufen – Anwohner, Gewerbetreibende, Projektentwickler und die Verkehrsbetriebe. Der Alex-Manager habe dann die Aufgabe zu bündeln, was dort an Nutzungsmöglichkeiten für den Alex vorgeschlagen wird. Das soll er dann dem Bezirksamt übermitteln.