2016 hatten demnach 34.549 (57,2 Prozent) der 60.442 Kinder unter drei Jahren einen Platz. Der Bedarf an Plätzen im Land liegt laut IW bei 63,3 Prozent. Mit dem Mehrbedarf von nur 6,1 Prozent schneidet Brandenburg bundesweit am viertbesten ab.

Berlin hingegen braucht gut 13.000 weitere Krippenplätze. Dem IW zufolge hatten 2016 in der Hauptstadt 50.589 der insgesamt 110.324 (45,9 Prozent) Kinder im Alter von unter drei Jahren einen Krippenplatz. Der Bedarf liegt laut Institut jedoch bei 57,8 Prozent. Mit dem Mehrbedarf von 11,9 Prozent liegt Berlin bundesweit im Mittelfeld.

Im bundesweiten Vergleich haben es Eltern von Kleinkindern im Osten Deutschlands wesentlich leichter, einen Krippenplatz für ihr Kind zu finden, als in den westlichen Bundesländern. Am größten war die Lücke bei Krippenplätzen im vergangenen Jahr in Bremen (20,2 Prozent), Nordrhein-Westfalen (16,2) und Rheinland-Pfalz (16,0) - am niedrigsten in Mecklenburg-Vorpommern (3,1), Sachsen (5,6) und Sachsen-Anhalt (5,7).