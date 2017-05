Interview: Inforadio | 03.05.2017 | Sandra Schwarte befragt Nicolas Zimmer

Interview | Internet-Anbindung in Berlin - "Rumänien ist beim DSL-Ausbau deutlich weiter als wir"

03.05.17 | 17:27 Uhr

Schnelles Internet gibt es in Berlin längst nicht überall. Dabei wäre dies ein Standortvorteil, sagt Nicolas Zimmer, Chef der Technologie-Stiftung. Ein Vorschlag: Statt kommerzieller Firmen könnte das Land selbst Kabel verlegen und an Breitband-Anbieter vermieten.

www.breitband-berlin.de - auf dieser Webseite der Technologie-Stiftung Berlin zeigen Karten, wo der Ausbau des schnellen Internets in der Hauptstadt hakt: vor allem in den östlichen Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Pankow oder Treptow. Am Mittwoch beschäftigte sich erneut der Medienausschuss des Abgeordnetenhauses mit dem Ausbau.

rbb: Herr Zimmer, Vorstandsvorsitzender der Technologie-Stiftung, warum dauert der Breitband-Ausbau in Berlin so lange?

Nicolas Zimmer: Das liegt daran, dass man nach der Wende mit einem hohen Investitionsaufwand Glasfaserkabel verlegt hat. Aber das waren betrüblicherweise Glasfaserkabel, die für die aktuelle Technik nicht geeignet sind. Das, was wir als DSL kennen, basiert auf Kupferfasern, und wenn man bei VDSL die aktuellen hohen Verbindungsgeschwindigkeiten haben will, braucht man neue Glasfaserkabel. Es müssen also kilometerweise neue Kabel gezogen werden. Diese Investition muss im Zweifel der Anbieter tätigen, hauptsächlich die Telekom als Leitungsanbieter. Und bis man die Telekom davon überzeugen konnte, die Kabel dann auch nach Pankow zu verlegen, hat es eine Weile gedauert.

Und wenn die Kabel dann irgendwann verlegt sind - könnte es sein, dass die heutigen Standards – 50 Mbits pro Sekunde – schon wieder veraltet sind, oder?

Natürlich haben wir da ein Wettrennen zwischen der Kapazität von Breitbandanschlüssen und den Anwendungen. Was wir heute ja überwiegend über DSL-Verbindungen tun, ist, das Fernsehprogramm zu streamen oder unsere Musik. Das kostet alles Verbindungskapazität. Und je mehr Menschen an die Verteilpunkte angeschlossen werden, desto geringer ist das, was am Ende bei ihnen ankommt. Die versprochene Maximalgeschwindigkeit hat in der Regel nichts damit zu tun, was man real als Endgeschwindigkeit bei sich messen kann.

Der Breitbandausbau dauerte also so lange, weil man den kommerziellen Anbieter erst einmal davon überzeugen müsste. Gäbe es denn Alternativen dazu?

Es gibt zum einen den Wettbewerb unter den Anbietern: Auch Vodafone hat dort Kabel verlegt. Und man hat viel darauf gesetzt, dass man mit der Einführung von LTE eine Abdeckung über den Mobilfunkstandard hinbekommt und nicht die hohen Investitionen in die Kabel hat. Das funktioniert aber in einer Stadt wie Berlin mit den vielen Verschattungen nur begrenzt. Dann gibt es noch die Frage, ob man über Wlan-Angebote eine Alternative schaffen kann. Die Angebote müssen dann aber deutlich leistungsfähiger sein als das, was wir mit dem der Router bei uns zu Hause produzieren. (…) Wir reden ja über Privathaushalte. Für Unternehmen und die Industrie 4.0, für Echtzeitdaten, da brauchen Sie völlig andere Kapazitäten als das, was wir mit unseren DSL-Anschlüssen produzieren. Da können Sie nicht mit den potenziell störungsanfälligen Verbindungen wie im DLS-Netz oder im WLAN arbeiten.

Andere Länder scheinen das ja besser zu machen. In Skandinavien funktioniert ja fast alles nur noch online. Warum geht es dort so viel schneller?

Man muss sagen: Dort leben auch deutlich weniger Menschen. Das ist wirklich eine Kapazitätsfrage. Zum Zweiten sind aber auch politische Entscheidungen so getroffen worden. Man hat sich gefragt: Was kann ich an meinem Standort bieten außer einer schönen Landschaft? Es ist frühzeitiger als in Deutschland erkannt worden, dass die Ausstattung mit einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Internetanbindung ein absoluter Wettbewerbsvorteil ist – oder ein Nachteil, wenn man sie nicht hat. Auch Länder wie Rumänien sind beim Ausbau der DSL-Kapazitäten deutlich weiter als wir. Am Ende ist es immer eine Grundsatzentscheidung: Will ich es politisch? Dann kann auch das Land oder die Kommune selbst Glasfaserkabel verlegen und es an Breitbandanbieter vermieten. Damit kommt man sehr viel schneller zum Ziel. Ein Punkt, der auch in Berlin diskutiert worden ist: Ob im Rahmen des Ausbaus wegen des [Bevölkerungs-]Zuzuges man die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in die Ausbauprogramme aufnimmt und sie bittet, solche Kabel selbst zu verlegen. Das Gespräch führte Sandra Schwarte, rbb-Inforadio

