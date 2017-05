Jeder 12. Bau zu marode für Sanierung - Berlins Bahnbrücken bröckeln

13.05.17 | 09:48 Uhr

Mehr als 900 Bahnbrücken hat Berlin, einige von ihnen tun schon seit über 100 Jahren ihren Dienst. Viele Brücken weisen aber inzwischen so starke Schäden auf, dass nur noch neu bauen hilft. Zwar sei in den vergangenen Jahren einiges geschehen, meinen die Grünen - aber nicht genug.

Berlins Eisenbahnbrücken sind alt, fast die Hälfte von ihnen ist seit über 80 Jahren in Betrieb - kein Wunder, dass viele Bauten so marode sind, dass eine Sanierung sich nicht mehr rechnet. 72 der insgesamt 904 Berliner Eisenbahnbrücken betrifft das, das sind knapp acht Prozent, wie die Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag ergab.

Mehr zum Thema Trotz Sanierungen in den letzten Jahren - Jede dritte Eisenbahnbrücke in Brandenburg ist marode Baujahr vor 1937: Ein Großteil von Brandenburgs Eisenbahnbrücken ist älter als 80 Jahre und dementsprechend bröckelig. Um des Verfalls Herr zu werden, muss das Land schneller sanieren - oder gleich abreißen und neu bauen. Von Anne Kohlick



Berlins Brücken überdurchschnittlich bedürftig

Diese 72 Brücken fallen in die schlechteste der vier Zustandskategorien der Deutschen Bahn, die für den Betrieb und die Erhaltung der Brücken zuständig ist. Hier müsste die Bahn - komplett oder teilweise - neu bauen. Das Verkehrsunternehmen betont, dass die Brücken weiterhin verkehrssicher sind, das würden regelmäßige Inspektionen sicherstellen. Im bundesweiten Vergleich sind acht Prozent viel. So gehören in Sachsen nur 3,1 Prozent der Brücken in die "Kategorie 4", in Schleswig Holstein sind es 4,0 Prozent und in Nordrhein-Westfalen 5,5 Prozent. Übertroffen wird Berlin allerdings von Brandenburg – hier gehören 9,4 Prozent aller Eisenbahnbrücken in die schlechteste Zustandskategorie. Bundesweit fallen nach Angaben der Bahn drei bis fünf Prozent des Bestands in die Kategorie vier.

Marode Bauten zwischen 13 und 115 Jahre alt

Auffallend in der Liste der maroden Brücken in Berlin ist das hohe Alter der meisten Bauwerke: Mehr als die Hälfte sind um die 100 Jahre alt. Die älteste Brücke in der "Kategorie 4", am Bahnhof Berlin-Köpenick, wurde vor 115 Jahren in Betrieb genommen. Die fünf aufgeführten Yorckbrücken sind zwischen 97 und 107 Jahre alt. Doch auch vergleichsweise neue Bauten stehen auf der Liste. So ist die Brücke zwischen den Bahnhöfen Blankenburg und Karow gerade einmal 13 Jahre alt. Dazu kommen weitere 136 Brücken (rund 15 Prozent), die in die zweitschlechteste Zustandskategorie fallen, die also umfangreiche Schäden aufweisen, wo eine Instandsetzung aber noch möglich wäre - wenn es sich denn rechnet. Damit weisen fast ein Viertel aller Berliner Bahnbrücken deutliche Schäden auf.

Grüne fordern mehr Geld vom Bund

Die Berliner Bundestagsabgeordnete Lisa Paus (Grüne) nannte die Zahlen alarmierend. Die Finanzhilfen und die Ziele, die der Bund und die Bahn vereinbart hätten, seien nicht ausreichend, meinen die Grünen im Bundestag. Bis 2019 sollen deutschlandweit 875 Brücken voll- oder teilerneuert werden, dafür stellt der Bund 28 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Grünen fordern Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auf, mehr Geld für die Instandsetzung der bröckelnden Brücken zur Verfügung zu stellen. "Nur so schaffen wir es, dass der Nahverkehr in Berlin in den nächsten Jahren ausgebaut und neue Stadtgebiete außerhalt des Innenstadtrings erschlossen werden können", so Paus.

Immerhin: Die Liste der maroden Bahnbrücken in Berlin ist in den vergangenen Jahren etwas kürzer geworden. Zwölf Brückenbauten der Kategorie vier wurden zwischen 2014 und 2016 erneuert, neun weitere, die derzeit noch der "Kategorie 4" zugerechnet werden, sollen im Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden

Zustandskategorien Kategorie 1 - Punktuelle Schäden - Maßnahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei langfristig ( länger als 30 Jahre ) zu erhaltenden Bauwerksteilen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen.

Kategorie 2 - Größere Schäden - Maßnahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei lang- und mittelfristig ( länger als 18 Jahre ) zu erhaltenden Bauwerksteilen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen.

Kategorie 3 - Umfangreiche Schäden - Eine Instandsetzung ist noch möglich , ihre Wirtschaftlichkeit ist zu prüfen.

Kategorie 4 - Gravierende Schäden - Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Quelle: Bundesverkehrsministerium Alle anzeigen

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.05.2017, 10.37 Uhr