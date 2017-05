Audio: Inforadio | 20.05.2017 | Gespräch mit Sozialsenatorin Elke Breitenbach

"Zustände im Rathaus Wilmersdorf nicht hinnehmbar" - Flüchtlinge sollen möglichst schnell umziehen

20.05.17 | 10:32 Uhr

Erst als die Flüchtlinge auf die Straße gingen, wurden die Zustände im früheren Rathaus Wilmersdorf bekannt: Bettwanzen, rigide Essensvorschiften und offenbar Übergriffe durch die Security. Nun soll sich einiges ändern, kündigte Berlins Sozialsenatorin Breitenbach im rbb an.

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will einem Teil der Flüchtlinge im ehemaligen Rathaus Wilmersdorf so schnell wie möglich eine neue Unterkunft anbieten. In Abstimmung mit den Bezirken sei sie bereits dabei, einen Umzugsplan zu erstellen, sagte sie am Samstag im rbb. Ausziehen sollen die anerkannten Asylbewerber, die eigentlich einen Anspruch auf einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft hätten. Mangels Kapazitäten mussten sie aber bislang weiter in der Notunterkunft bleiben.

Mehr zum Thema Bettwanzen und Hygienemängel - Flüchtlinge protestieren weiter vor Rathaus Wilmersdorf Bettwanzen in mehreren Zimmern, Gewalt gegen Bewohner durch Security-Mitarbeiter - mehrere Dutzend Flüchtlinge protestieren weiter gegen die Zustände in der Notunterkunft im Rathaus Wilmersdorf. Der Heimleiter bezieht nun Stellung zu den Vorwürfen.



In den nächsten Monaten würden neue Gemeinschaftsunterkünfte geöffnet, kündigte Breitenbach an. Nach dem Freizug der Turnhallen will der Senat jetzt weitere prekäre Unterkünfte freiziehen. "Bei den prekären Unterkünften war das Rathaus Wilmersdorf bisher nicht dabei, für mich gehört es in der Zwischenzeit zu einer prekären Unterkunft", so die Sozialsenatorin. Allerdings könne mit den Umzügen nicht "von heute auf morgen" begonnen werden.



Gespräch mit den Betreiber am Montag

Der Protest der Geflüchteten gegen ihre Unterkunft sei berechtigt, so Breitenbach. Die Zustände im Rathaus Wilmersdorf bezeichnete sie als "nicht hinnehmbar". Einige Zimmer seien von Wanzen befallen, das habe das Gesundheitsamt festgestellt. Laut Breitenbach gibt es einen Plan, wie gegen die Bettwanzen vorgegangen wird. "Die Verhältnisse müssen sich auf jeden Fall ändern." Zudem werfen die Flüchtlinge den Sicherheitsmitarbeitern Übergriffe vor. Die Übergriffe seien sei im Moment nicht zu erklären, sagte Breitenbach im rbb. Der Heimleiter vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Stefan Wesche, hatte dem rbb zuvor erklärt, ein Kind sei von einem Security-Mitarbeiter geschubst worden. Wesche bestätigte zudem, dass ein Bewohner nach einer Auseinandersetzung mit Security-Mitarbeitern im Krankenhaus behandelt werden musste. In diesem Fall sei ein Familienvater aggressiv geworden, weil er seinem Kind kein Essen aus der Kantine aufs Zimmer bringen durfte. Breitenbach kündigte an, dass es am Montag ein Gespräch mit dem Betreiber geben wird. Aus Protest gegen die Zustände in der Unterkunft haben mehrere Flüchtlingsfamilien vor dem Rathaus kampiert. Sie kritisieren, dass die Hygiene dort schlecht sei. Außerdem habe die Security einen Familienvater zusammengeschlagen.