Zwei Nächte in Folge wurden in der Rigaer Straße Polizisten angegriffen. Oppositionspolitiker fordern eine härtere Gangart gegen Linksextreme – die Polizei hat nach einer ruhigen Nacht in Friedrichshain verstärkte Präsenz angekündigt.

Die Berliner Polizei will nach den wiederholten Angriffen auf Beamte in der Rigaer Straße im Stadtteil Friedrichshain dort stärker Präsenz zeigen. Das hat Polizei-Sprecherin Valeska Jakubowski am Montag im rbb angekündigt. Außerdem wolle die Polizei dort ihre "Maßnahmen anpassen", so Jakubowski. Nach einem Angriff am Wochenende waren die Täter in ein angrenzendes Haus geflüchtet. Nach ihnen suche man weiter mit Hochdruck. "Wir versuchen die Täter zu ermitteln und dann auch festzunehmen."



Am Wochenende hatten Vermummte zwei Nächte in Folge Polizisten mit Steinen und Bengalos beworfen. Drei Beamte waren leicht verletzt, drei Personen vorübergehend festgenommen worden.