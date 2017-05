Die Studie zeigt zudem recht gut die Entwicklungen der Altersstruktur, aus der man deutlich die Folgen der anhaltenden Abwanderung lesen kann: So stieg das Durchschnittsalter der Menschen im Kreis Barnim in den vergangenen 15 Jahren um etwa sieben Jahre, in Frankfurt (Oder) waren es dagegen lediglich anderthalb Jahre.

Insgesamt allerdings wird die Bevölkerung in Deutschland immer älter. Von der Jahrtausendwende bis 2015 stiegt das Durchschnittsalter um 3,3 Jahre - auf 43,9 Jahre. Im Vergleich Brandenburg: Hier liegt es bei 46,4 Jahren. In dem genannten Zeitraum wurden die Brandenburger im Durchschnitt 5,1 Jahre älter.

Ähnlich jung wie Berlin ist Brandenburgs jüngste Stadt mit einem Durchschnitt von ebenfalls rund 42,4 Jahren: Potsdam. Die älteste Region ist die Prignitz, wo der Durchschnittsbewohner 48,8 Jahre auf dem Buckel hat. Die meisten über 65-Jährigen zählt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einem Anteil von 27,2 Prozent, mehr als jeder Vierte ist hier also in Rente. Der Landkreis hat zudem einen Einwohner-Rückgang von 21,6 Prozent zwischen 2000 und 2015 zu beklagen.



Überdurchschnittlich wenige Rentner hat im landesinternen Brandenburg-Vergleich auch wieder Potsdam: Lediglich 19,5 Prozent der Potsdamer sind über 65 Jahre. Die Stadt kann sich auch über den höchsten Bevölkerungszuwachs von 19,5 Prozent freuen. Auf jeden Rentner also kommt ein Neu-Potsdamer: eine Stadt der Zukunft.



Generell sind die Menschen im Süden und Nordwesten der Bundesrepublik eher jünger, in Ostdeutschland eher älter. Für die Studie wurden Daten aus den Jahren 2000 bis 2015 ausgewertet und auch Abwanderungen erfasst. Eine besonders starke Abwanderung der Jugend erlebten hier die brandenburgischen Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Sie verloren in dem Zeitraum jeden fünften Einwohner.