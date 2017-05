Der Senat hat am Dienstag die Novelle des Berliner Energiewendegesetzes beschlossen. Das Gesetz schreibt vor, dass die Energieerzeugung aus Braunkohle in diesem Jahr beendet wird. Bis 2030 soll auch der Steinkohleausstieg erreicht werden.



In Berlin werden derzeit noch sechs Kraftwerke mit Kohle befeuert. Eines der ältesten – Klingenberg im Osten der Stadt - soll nur noch in diesem Monat Strom und Wärme aus Braunkohle erzeugen. Klingenberg wird dann auf klimafreundlicheres Gas umgestellt. Umweltsenatorin Günther betonte, dass dadurch nicht nur der CO2-Ausstoß sinke. Gleichzeitig würden auch gesundheitsschädlicher Feinstaub, Schwefeldioxid und Schwermetall-Emissionen reduziert.



Die Novellierung des Berliner Energiewendegesetzes gibt dem Senat neue Kompetenzen beim Klimaschutz. So soll es künftig möglich sein, per Rechtsverordnung in bestimmten Gebieten die Nutzung energieeffizienter und nachhaltiger Wärmeversorgungsstrukturen vorzuschreiben.