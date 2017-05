Berlins rot-rot-grüne Regierung will auf zahlreichen Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 einführen, um den Ausstoß von Stickoxid und CO2 zu senken. Den Berlinern aber geht das gegen den Strich, wie der BerlinTrend von rbb und "Berliner Morgenpost" zeigt.

Eine klare Mehrheit der Berliner ist gegen Pläne des Senats, Tempo 30-Zonen auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen einzuführen. Das geht aus dem jüngsten BerlinTrend hervor, den die rbb-Abendschau und die "Berliner Morgenpost" in Auftrag gegeben haben.

Demnach finden 57 Prozent der Befragten, dass die Pläne in die falsche Richtung gehen. Besonders viel Unmut gibt es unter den FDP-Anhängern: 75 Prozent von ihnen halten eine Reduzierung auf Tempo 30 auf bestimmten Hauptstraßen für falsch. Bei den Anhängern der Grünen sind es hingegen nur 35 Prozent.

Allerdings: Nur eine Minderheit von 41 Prozent sagt auch, dass die Senatspolitik die Autofahrer benachteiligt. Gefragt wurde: "Der Senat plant Radfahrer und Fußgänger in der künftigen Verkehrspolitik stärker zu berücksichtigen. Haben Sie den Eindruck, dass Autofahrer dadurch benachteiligt werden oder haben Sie den Eindruck nicht?"

Rot-Rot-Grün erwägt, dass unter anderem auf Abschnitten der Leipziger Straße in Mitte und der Frankfurter Allee in Friedrichshain maximal Tempo 30 gefahren werden darf. Damit will der Senat unter anderem den CO2-Ausstoß senken.