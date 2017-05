Der Berliner Senat will die Sicherheitsstufe für die Walpurgisnacht im kommenden Jahr senken. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) begründete das im Abgeordnetenhaus damit, dass sich die Nacht zum 1. Mai in Berlin inzwischen zu einer friedlichen, bunten Großveranstaltung entwickelt hat.

Der Polizei zufolge verliefen die Demonstrationen in diesem Jahr "nahezu störungsfrei". Die Walpurgisnacht habe sich normalisiert, sagte Geisel am Donnerstag. "Deshalb werden wir im nächsten Jahr die Walpurgisnacht zwar mit dem entsprechenden Polizeiaufwand aber nicht mehr mit dieser Sicherheitseinstufung begleiten, wie das in den vergangenen Jahren der Fall sein musste", so der Innensenator. Konkrete Einzelheiten nannte Geisel nicht.

Dagegen sieht Geisel bei der sogenannten Revolutionären 1.-Mai-Demonstration auch weiterhin ein gewisses Gewaltpotential. Deshalb werde die Polizei auch 2018 wieder mit den entsprechenden Polizeikräften vor Ort sein, kündigte der Senator an.