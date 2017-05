Die Berliner Ärztekammer hat weitere Maßnahmen gegen Imfgegner gefordert. Früher oder später werde Deutschland um die konsequente Einführung einer Impfpflicht nicht herumkommen, sagte Kammerpräsident Günther Jonitz am Freitag.

Sollte es eine Masern-Impfpflicht in Berlin geben?

Es gebe zunehmend Eltern, die aus fundamentalistischen oder objektiv nicht begründeten Ursachen ihre Kinder nicht impfen lassen wollten. Dadurch steigen unter anderem die Maserninfektionen, die weder für Kinder noch für Erwachsene harmlos sind. Am vergangenen Wochenende war es in Deutschland zum ersten Masern-Todesfall des Jahres gekommen: Eine 37-jährige Frau starb in Essen.

Der Berliner FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja forderte am Freitag eine Impfpflicht für alle Kinder. Außerdem müsse es eine Aufklärungskampagne geben, "die ehrlich und sachlich über das Impfen, aber vor allem auch über die Auswirkungen des Nicht-Impfens aufklärt". Dies sei für ihn keine Frage der Ideologie, sondern der Solidarität.