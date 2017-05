Die Berliner CDU will über ihre Position zu einer Offenhaltung des Flughafens Tegel voraussichtlich ihre Mitglieder entscheiden lassen. Das Präsidium und der Landesvorstand wollen am Freitagabend eine entsprechende Abstimmung beschließen, bestätigte die Berliner CDU dem rbb am Freitag.

Bislang hatte sich die CDU in der Tegel-Frage nicht klar festgelegt. Grütters spricht sich nun für eine Offenhaltung aus. Es gebe dafür viele gute Gründe. So hätten sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren stark verändert. Vergleichbare Städte wie Berlin verfügten in der Regel über mehr als einen Flughafen, sagte Grütters. Der BER sei für den künftigen Bedarf schon heute erkennbar zu klein.

Der CDU-Mitgliederentscheid könnte schon im Juni durchgeführt werden. Damit würde dann auch die Haltung der Union zum Tegel-Volksentscheid am Tag der Bundestagswahl, 24. September, festgelegt.