In diesem Frühjahr hatte ein jüdischer Junge seine Schule in Friedenau verlassen, weil er von muslimischen Schülern drangsaliert worden war. Jetzt haben sich Berliner Muslime mit einem offenen Brief gegen den Antisemitismus in den eigenen Reihen gewandt.

Nach dem Angriff auf einen jüdischen Schüler im Berliner Stadtteil Friedenau durch muslimische Mitschüler in diesem Frühjahr wollen die Muslimverbände der Hauptstadt nun stärker gegen Antisemitismus vorgehen. Hierzu haben sechs Imame und zwölf muslimische Organisationen und Verbände bereits im April einen offenen Brief unterzeichnet.

Unter den Unterzeichnern ist der Zentralrat der Muslime, einer der größten muslimischen Dachverbände in Deutschland, sowie Imam Mohammed Taha Sabri von der Neuköllner Begegnungsstätte (NBS). Unterschrieben haben den Brief, der auf der Facebook-Seite des NBS seit Donnerstag veröffentlicht ist, aber auch Moscheevereine und muslimische Verbände, die wegen ihrer teils islamistischen Ziele oder Verbindungen vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet werden. Darunter neben der NBS auch das Islamische Kultur- und Erziehungszentrum (IKEZ) in Neukölln.

In dem Brief wird konkret Stellung zu antisemitischen Übergriffen an der Friedenauer Schule bezogen. "Mit Entsetzen haben wir den Medien entnehmen müssen, dass Schüler*innen jüdischen Glaubens aufgrund ihrer Religion von muslimischen Mitschüler*innen gehänselt, beschimpft und bedroht wurden und werden. Wir verurteilen dies sehr und appellieren an alle, die sich als muslimisch betrachten, sich auch unsrem Glauben würdig zu verhalten. Die Diskriminierung von Andersgläubigen lässt sich nach unserer Überzeugung nicht mit dem islamischen Glauben rechtfertigen", heißt es unter anderem in dem "gemeinsamen Brief gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung von jüdischen Mitschüler*innen".