Kritik an möblierten Apartments der Berlinovo - "Die Stadt misst mit zweierlei Maß"

04.05.17 | 19:30 Uhr

Das landeseigene Wohnungsunternehmen "Berlinovo" ist beim Thema möbliertes Wohnen Marktführer in Berlin. Ferienwohnungsbetreibern ist das ein Dorn im Auge: Die machen das, was uns verboten wird, sagen sie. Das sieht der Senat ganz anders. Von Ute Barthel

"Jung, lebendig und ein bisschen frech!" - So wirbt die "Berlinovo" für eine Apartmentanlage mitten in Kreuzberg. Der Wohnblock liegt in der Zeughofstraße, vom Balkon schaut man direkt auf die Hochbahn der U-Bahnlinie 1. Von außen erinnert der Bau an ein Studentenwohnheim und auch die Ausstattung der kleinen 30-Quadratmeter-Apartments passt dazu: Schlafsofa, Schreibtisch, ein Sessel, zwei Stühle, zwei Schränke, Küchenzeile und ein Mini-Duschbad. Lediglich der Fernseher ist ein Extra, das nicht zum Standard eines Studentenwohnheims gehört. Und auch die Miete können sich wohl nur wenige Studenten leisten: 650 Euro, inklusive aller Nebenkosten, Strom und eben Mobiliar.

Stefan Siebner, Sprecher der Wohnungsbaugesellschaft, spricht von einem speziellen Wohnsegment

Diese möblierten Wohnungen bietet die Berlinovo schon seit 50 Jahren an, wie Stefan Siebner, Sprecher der Wohnungsbaugesellschaft, erzählt. "Das ist ein spezielles Wohnsegment. Man nennt es temporäres Wohnen. Es ist ein Angebot für die, die nur auf Zeit, oft zum Arbeiten nach Berlin kommen, damit sie schnell eine Wohnung finden und sich nicht auch noch um den Möbelkauf kümmern müssen."

Meist sind es Geschäftsreisende und Gastdozenten, die hier wohnen. Tagsüber wirkt das Haus wie ausgestorben, denn die Mieter sind arbeiten. Die Berlinovo hat 6.500 möblierte Wohnungen in verschiedenen Apartmentanlagen in der Stadt, ist damit in diesem Wohnsegment Marktführer. Der niedrigste Mietpreis liegt bei 390 Euro für 30 Quadratmeter in Berlin-Britz, ein Angebot speziell für Studenten und Azubis. Die höchste Miete zahlt der Geschäftskunde in Mitte: 1.200 Euro für 50 Quadratmeter. Welchen Anteil die Möblierung an der Miete hat, will Stefan Siebner nicht verraten. Auf Nachfrage sagt er nur: "Wir arbeiten wirtschaftlich und verhalten uns marktkonform. Unsere Apartmentanlagen sind fast alle komplett vermietet."

Kritik kommt von den Ferienwohnungsanbietern

Seit einiger Zeit aber stehen diese Apartmentanlagen der Berlinovo in der Kritik. Diese Kritik kommt vor allem von Vermietern von Ferienwohnungen, wie Stephan la Barré von der Apartmentallianz e.V. In diesem Verein haben sich 2013 mehrere Anbieter von Touristenapartments zusammengeschlossen, um das Zweckentfremdungsverbot zu verhindern. Ziel dieser Verordnung ist es, ein Großteil der geschätzt 12.000 Ferienwohnungen wieder auf den normalen Mietmarkt zurückzuführen.

Stephan La Barré bemängelt Diskriminierung

Stephan La Barré ist einer der Ferienwohnungsanbieter, die sich juristisch gegen das Gesetz zur Wehr setzen. Er vermietet seit vielen Jahren mehrere Lofts an Touristen. Sie befinden sich in einer ehemaligen Filzfabrik in Moabit. Der Mittfünfziger sitzt in der großen Wohnküche von einem dieser Lofts. Für ihn ist die Politik Berlins mit Blick auf die Berlinovo zweischneidig. "Die Stadt misst mit zweierlei Maß. Man will Wohnraum schaffen, weil Wohnungsnot besteht. Auf der einen Seite bekämpft man uns Ferienwohnungsbetreiber. Auf der anderen Seite vermietet man 6.500 stadteigene Wohnungen möbliert zu Preisen von 20 bis 25 Euro pro Quadratmeter. Diese Wohnungen könnte man doch auch preiswert an Berliner vermieten."

Senat sieht keinen Handlungsbedarf

Doch nach Ansicht von Katrin Lompscher (Die Linke), Senatorin für Wohnen, hinkt dieser Vergleich. "Es ist nicht zweierlei Maß, sondern es sind unterschiedliche Sachverhalte. Zweckentfremdung liegt dann vor, wenn häufig an wechselnde Gäste vermietet wird. Wenn aber Wohnen auf Zeit angeboten wird, dann ist das eine Reaktion auf bestimmte Wohnbedürfnisse in bestimmten Lebensphasen, wo man nur zeitweise einen Wohnraum braucht. Da ist das ganz praktisch, wenn man ein möbliertes Apartment hat.“ Die Senatorin sieht daher keinen Grund, gegen das möblierte Angebot der Berlinovo vorzugehen. Mit dem Zweckentfremdungsverbot ginge das auch nicht, denn schließlich wohnen dort keine Feriengäste, sondern Mieter - wenn auch nur zeitweise. Die Wohndauer liege im Durchschnitt bei elf Monaten. Trotzdem fühlen sich Ferienwohnungsbetreiber wie Stephan La Barré einseitig mit der Zweckentfremdungsverbotsverordnung diskriminiert. Schließlich hätte der Senat das Geschäft mit Ferienwohnungen, das Stephan La Barré bis 2013 ganz legal betrieben hat, plötzlich für illegal erklärt. Sein Vorwurf: "Genau da ist die Grenze in dem Gesetz gemacht worden, dass Ferienwohnungsbetreiber aufhören sollen und ihre Existenzen aufgeben und ihre Mitarbeiter entlassen, aber die Berlinovo weiter dieses Geschäftsmodell fahren kann."

Haus der Berlinovo mit möblierten Wohnungen

Berlinovo-Sprecher Stefan Siebner kann diese Kritik am Geschäftsmodell der Wohnungsbaugesellschaft mit möblierten Wohnungen nicht nachvollziehen. "Hier wohnen auch Menschen, die hier in Berlin arbeiten und leben und ihren Lebensmittelpunkt haben. Auf Zeit, aber die haben auch ihren Lebensmittelpunkt hier. Ich finde, es macht wenig Sinn, den einen Wohnungssuchenden gegen den anderen Wohnungssuchenden auszuspielen." Er meint, es würde den Berliner Wohnungsmarkt nicht entspannen, wenn die Berlinovo ihre 6.500 Apartments ohne Mobiliar zur ortsüblichen Vergleichsmiete anbietet. Allerdings hat auch die Zweckentfremdungsverbotsverordnung bisher nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Lediglich 2.600 Wohnungen wurden auf den normalen Mietmarkt zurückgeführt. Und Ferienwohnungsbetreiber wie Stephan La Barré haben vor Gericht schon Teilerfolge erzielt: Erst Anfang April hat der Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das Gesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt.