Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre?

Wäre am Sonntag Landtagswahl in Berlin, könnte sich die CDU über einen Zuwachs von 5 Prozent auf dann 24 Prozent freuen, sie wäre stärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die SPD käme auf 22 Prozent, was einen Zuwachs von einem Prozentpunkt gegenüber der Abgeordnetenhauswahl vom September 2016 bedeuten würde. Die Linke käme unverändert auf 17 Prozent, die Grünen verlören 2 Prozent und landeten bei 13 Prozent. Auch die AfD verlöre an Zustimmung, aktuell käme sie auf 10 Prozent gegenüber 13 Prozent im September. Die FDP könnte leicht um einen Prozentpunkt zulegen und käme auf 8 Prozent der Stimmen.