"Die Oranienstraße war wie ein Dorf für mich", ruft Zekiye Tunc und lacht. Die kleine Frau mit den lebendigen braunen Augen und dem langen dunklen Zopf steht an der Kreuzung Oranienstraße/Adalbertstraße und zeigt auf die andere Straßenseite. "Da, in der Nummer 29, haben meine Eltern ein Obst-und Gemüsegeschäft eröffnet, als wir 1974 aus der Türkei nach Berlin gekommen sind. Ich war zwölf Jahre alt und habe mitgeholfen. Ich bin in dem Laden aufgewachsen. Wir kannten fast jeden hier in der Straße." Heute befindet sich in dem einstigen Gemüseladen ein Geschäft für E-Zigaretten. Zekiye Tunc zog in ihren 43 Jahren in Kreuzberg nur sechs Hausnummern weiter in die Oranienstraße 35 und führt dort gemeinsam mit ihrer Familie den "Oranienspäti".