Pjöngjang zahlt nicht – auch nicht in Raten

Die nordkoreanische Vertretung in Berlin sei "ein wahres Profit-Center", heißt es in dem Bericht des Rechercheverbunds. Das Haus habe aus Pjöngjang den Auftrag, Devisen zu erwirtschaften. Darum seien große Teile des Geländes, auf dem auch die Botschaft steht, seit mindestens 2004 vermietet. Ein Kongresscenter und ein Hostel würden dort betrieben auf einem Grundstück in bester Lage in Berlin.

Steuerzahlungen in zweistelliger Millionen schuldet das Land Nordkorea dem Land Berlin. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Mit dem Gastbetrieb eines Hostels auf ihrem Botschaftsgelände im Bezirk Mitte habe die Botschaft millionenschwere Einnahmen erzielt, diese aber nicht versteuert.

Der Hostelbetrieb bringe Nordkorea pro Monat knapp 40.000 Euro ein, heißt es in dem Bericht. Doch die Botschaft habe dafür über Jahre keine Steuern gezahlt. Laut Regierungskreisen schuldet Nordkorea dem Land Berlin samt Strafzahlungen und Zinsen bereits rund zehn Millionen Euro. Bescheide über diese Forderungen habe die Botschaft lange ignoriert. Das Land Berlin sei schließlich gegen die Botschaft vor Gericht gezogen, und Nordkoreas Vertretung verlor.

Der Fall sorgt vor allem in der Politik für Gesprächsstoff, weil Nordkorea offenbar seine Botschaften angewiesen hat, Devisen zu erwirtschaften und weil das Geld so auch für Nordkoreas verbotenes Atom- und Raketenprogramm nutzbar wäre. Debattiert wird dabei derzeit, warum die Bundesregierung die Geschäfte Nordkoreas nicht viel früher unterbunden hat.

Die nordkoreanische Vertretung in Berlin gilt in Regierungskreisen seit Jahren als Problemfall, heißt es in den Berichten des Netzwerks über die Botschaft. Die Vertretung stehe seit Jahren unter Beobachtung, weil sie eine Rolle bei der versuchten Beschaffung von sensiblen Gütern für das nordkoreanische Waffenprogramm spiele.

Nordkorea verfügt über ein ausgesprochen großes Botschaftsgelände, verglichen mit den Vertretungen ähnlich großer Länder und gemessen an den sehr reduzierten politischen, geschäftlichen und kulturellen Kontakten zwischen Nordkorea und Deutschland. Die Botschaft war noch zu DDR-Zeiten erbaut worden. Damals zählte die DDR Nordkorea als ebenfalls sozialistisches Land zu seinen Partnerstaaten und so hatte das Land eine ähnlich große Vertretung wie die Tschechoslowakei oder Bulgarien in unmittelbarer Nachbarschaft.