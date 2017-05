Video: Brandenburg aktuell | 29.05.2017 | Andreas König

20 Jahre Initiative - AfD greift Brandenburgs "Aktionsbündnis gegen Rechts" an

29.05.17 | 21:19 Uhr

20 Jahre schon kämpft das Brandenburger "Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit" gegen rechtes Gedankengut. Am Montag wurde das Jubiläum mit einem Festakt gebührend gefeiert - sehr zum Missfallen der AfD.



Das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Brandenburg hat am Montag sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Vereinigung unterstützt Initiativen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit mit Informationsmaterial, Veröffentlichungen sowie mit diversen Aktionen, so zum Beispiel der Jugend-Kampagne "Schöner leben ohne Nazis". Für Veranstaltungen und Aktionen gegen Rechtsextremismus gibt es auch einen Initiativenfonds, aus dem finanzielle Unterstützung beantragt werden kann. Die Geschäftsstelle mit vier Mitarbeitern hat ihren Sitz in Potsdam.



"Eine Stimme, die gehört und wahrgenommen wird"

Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, würdigten das Bündnis zum Jubiläum als wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Am Mittwoch will das Bündnis eine Erklärung von Vertretern der anderen Landtagsparteien gegen Rechtspopulismus vorstellen. Darin heißt es unter anderem: "Wir verurteilen jede Form von Beleidigung, Diskriminierung und Gewalt. Wir wenden uns dagegen, gesellschaftliche Probleme als Vorwand für Stimmungsmache gegen Minderheiten auszunutzen." Das Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus sei ein "hoch anerkanntes Netzwerk und eine sehr gewichtige Stimme gegenüber dem Land, der Gesellschaft und der Kirche", betonte Bischof Dröge: "Eine Stimme, die gehört und wahrgenommen wird." Dies sei nur möglich durch die Menschen, die sich dort engagieren, angefangen von Aktionen vor Ort bis zur Erarbeitung von Materialien für die politische Bildungsarbeit.



Das Bündnis trage seit zwei Jahrzehnten dazu bei, "dass Brandenburg weltoffen, tolerant und menschlich ist und bleibt", erklärte Kralinski. Es habe sich in dieser Zeit "wesentlich am Aufbau einer wachen und starken Zivilgesellschaft beteiligt" und werde auch weiter gebraucht, um den Einsatz der Zivilgesellschaft für die Menschenrechte zu unterstützen.



Zahl der Mitglieder hat sich fast verdreifacht

Welche Sinn das Bündnis hat, erläuterte der stellvertretende Bündnischef Jörg Wanke am Montag dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell": "Dass man eben nicht alleine dasteht, dass man Unterstützer hat, dass man aber manchmal auch einen Impuls bekommt, wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten kann."

1997 war das Bündnis auf Initiative des damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) und der früheren Ausländerbeauftragten des Landes, Almuth Berger, gegründet worden. Seit damals ist die Zahl der Mitglieder von 29 auf 76 gestiegen. Mit dem "Bildungsteam Berlin-Brandenburg" ist das jüngste Mitglied gerade erst am Montag hinzugekommen. Vorsitzende waren seit der Gründung stets Vertreter der evangelischen Kirche. Seit 2014 hat der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, Thomas Wisch, das Amt inne. Am Montag freute sich Wisch einerseits über das 20-jährige Jubiläum; andererseits gestand er ein, dass es "traurig" sei, das Bündnis heute immer noch zu brauchen. Angesichts der steigenden Zahl rechter Gewalttaten sei es aber besonders wichtig, die Arbeit fortzusetzen - damit sich die Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, "sich auch wohlfühlen".



Münch hält Aktionsbündnis für wichtiger denn je

Anlässlich des Jubiläums forderte die brandenburgische Kulturministerin Martina Münch, im Kampf gegen Rechts nicht nachzulassen. Seit der Gründung des Aktionsbündnisses sei sehr viel passiert, sagte die SPD-Politikerin am Montag dem rbb. Die Menschen in Brandenburg seien weltoffener geworden, es gebe zahlreiche Initiativen gegen Rechts. Gerade angesichts der aktuellen Entwicklung seien das Aktionsbündnis und seine Ableger in Städten und Gemeinden wichtiger denn je. Das sieht auch Judith Porath vom Verein Opferperspektive so. Die AfD und die Brandenburger Ableger der Pegida-Bewegung würden mit bestimmten Themen in die Gesellschaft eindringen und dabei auch rassistische Positionen "gesellschaftsfähig" machen. Darum würde sich das Aktionsbündnis kümmern, sagte Porath am Montag dem rbb.

Nur die AfD will nicht feiern - im Gegenteil

Brandenburgs AfD-Fraktionschef Alexander Gauland dagegen forderte am Montag die Auflösung des Aktionsbündnisses. "Um Gewalt und Extremismus in Brandenburg wirksam zu bekämpfen, brauchen wir keine privaten Bündnisse, sondern eine gut ausgestattete Polizei und eine funktionierende Justiz", wird Gauland in einer Pressemitteilung der AfD-Fraktion zitiert. Das zeige auch der Anstieg politisch motivierter Gewalttaten im vergangenen Jahr. Außerdem sei es nicht hinnehmbar, dass das Bündnis mit Hilfe öffentlicher Mittel nun eine Broschüre herausgeben wolle, mit der die AfD "in die Nähe des Rechtsextremismus" gerückt werde, sagte Gauland.