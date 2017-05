Als Rahmenprogramm gab es einen Bürgertalk mit fast 40 Prominenten vom Wirtschaftsminister, über den Bischof bis zum Generalstaatsanwalt. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) etwa sprach mit Zuschauern über das Bahnwerk Bombardier, das die Landesregierung unbedingt in Hennigsdorf halten will. Die Starköchin Sarah Wiener wollte über Landwirtschaft und bäuerliche Strukturen reden. Am Bauerntisch wurde über den Wolf diskutiert. Die Zuschauer gaben den Programm-Macher auch noch einige Themen mit auf den Weg, etwa Parkplatznot in Falkensee oder die Rente mit 67. Darüber hinaus nehmen die rbb-Mitarbeiter auch als Auftrag mit, dass sie die Berichterstattung über die Altanschließer nicht abreißen lassen sollen.



Bildungsminister Günter Baaske (SPD) gab Torte aus und stellte sich ebenfalls den Fragen der Internetnutzer bei Facebook Live. Denn das Fernsehen ist nicht mehr allein, sagte rbb-Intendantion Patricia Schlesinger. Sie gratulierte ebenfalls und sagte, sie sei stolz auf das gute Programm von "Brandenburg Aktuell". Dennoch müsse man die Zuschauer auch über das Netz und die sozialen Medien erreichen.