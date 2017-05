Auch in Berlin ist Religions- bzw. Weltanschauungsunterricht freiwillig. Schüler ab 14 bzw. bei Jüngeren die Erziehungsberechtigten erklären die Teilnahme an dem Unterricht.

Neun Gemeinschaften bieten Unterricht in Schulen an: die Evangelische Kirche, die Katholische Kirche, die Jüdische Gemeinde in Berlin, die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland, der Humanistische Verband, die Islamische Föderation, Kulturzentrum Anatoliuscher Aleviten, die Budddhistische Gesellschaft in Berlin und die Christengemeinschaft.

Unterrichten können Personen mit Lehramtsbefähigung, die eine Prüfung im Fach Religionslehre abgelegt haben, Lehrkräfte mit Fachstudium oder Personen mit vergleichbarer Ausbildung, heißt es von der Bildungsverwaltung. Laut Schulgesetz sind die Lehrkräfte von der jeweiligen Religionsgemeinschaft Beauftragte und für die Durchführung des Unterrichts verantwortlich.

