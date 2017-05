Für die Sanierung von Brandenburger Städten steht in diesem Jahr deutlich mehr Geld bereit als noch im vergangenen Jahr. Das sagte Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) am Freitag in Potsdam bei der Präsentation des Tags der Städtebauförderung.



Schneider betonte, die Stadtkerne wären nicht so schön, wie sie sich heute vielfach in der Mark zeigen, wenn es nicht die Stadtentwicklungsprogramme von Bund und Land gäbe. Mit der erneuten Aufstockung von rund 80 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 100 Millionen in diesem Jahr, könnten auch Projekte angegangen werden, die bislang warten mussten.