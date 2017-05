An die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags soll möglichst bis zum Jahrestag mit einem Mahnmal erinnert werden. Das hat der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck (SPD), in der rbb-Abendschau in Aussicht gestellt.

Der Beauftragte der Bundesregierung für die Opfer des Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz, Kurt Beck (SPD), hat in Aussicht gestellt, dass schon bald ein Mahnmal an die Getöteten erinnern wird. "Wir versuchen, die Angehörigen in diesen Diskurs miteinzubeziehen und ich hoffe, dass es möglich sein wird, bis zum Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses einen Ort des Erinnerns zu haben", sagte Beck im rbb-Interview in der Abendschau.



Es gebe dazu aber noch keine Entscheidung. Auch an welcher genauen Stelle das Mahnmal stehen soll, sei noch nicht geklärt. "Neben oder um die Kirche herum", kann sich Beck vorstellen. "Das wird auch mit der evangelischen Kirche zu besprechen sein", so der ehemalige SPD-Chef. Während er auch Vorschläge von Bürgern bundesweit erhalte, seien die meisten Angehörigen noch nicht soweit, sich Gedanken über ein solches Mahnmal zu machen. Immer wenn er das Ereignis mit ihnen bespreche, spüre er das Leid und den Schock der Angehörigen, so Beck.