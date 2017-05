Schon jetzt läuft es gut - und es soll noch besser werden: Wirtschaftssenatorin Ramona Pop will die Berliner Stadtreinigung anheuern, um weitere Parks zu säubern. Zwar laufe derzeit noch ein Pilotprojekt, man sei aber bereits in Gesprächen mit der BSR.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis90/Die Grünen) will mehr Parks durch die Berliner Stadtreinigung (BSR) reinigen lassen. Dem rbb sagte Pop am Mittwoch, es sei vorstellbar, die Zahl der bisher durch die BSR gereinigten Parks zu verdoppeln. "Die Ergebnisse sind ja wirklich gut, die Anwohner sind zufrieden, wir sind zufrieden", sagte die Wirtschaftssenatorin.

Die BSR reinigt bisher unter anderem den Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg, den Park am Weißen See in Pankow und den Paul-Ernst-Park am Südufer des Schlachtensees in Steglitz-Zehlendorf. Allerdings handelt es sich hier lediglich um ein Pilotprojekt mit zwölf Flächen. Dieses läuft bis Ende des Jahres und soll danach ausgewertet werden.



"Wir wollen die Evaluation abwarten, weil die ja gesammelte Ergebnisse bringt", sagte Pop. Es liefen aber bereits Gespräche mit der BSR über eine Ausweitung des Projekts.



Mehr Parks durch die BSR sauber halten zu lassen, koste aber auch Geld, sagte Pop. Darüber werde in den bevorstehenden Haushaltsberatungen für die nächsten beiden Jahre gesprochen. "Der Ball liegt jetzt beim Finanzsenator."