Kein Haftbefehl gegen 17-Jährigen in der Uckermark erlassen

Überraschende Wende im Fall des Terrorverdächtigen in der Uckermark: Am Morgen sagte die Polizei noch, der 17-Jährige habe sich in den vergangenen Monaten "selbst radikalisiert". Die Staatsanwaltschaft teilte nun aber mit, dass sie keinen Haftbefehl beantragt.