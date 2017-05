Kandidatenlisten in Berlin und Brandenburg - Högl führt Berliner SPD in den Bundestagswahlkampf

20.05.17 | 12:12 Uhr

Die SPD-Landesverbände in Berlin und Brandenburg stellen am Samstag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl auf. In Berlin wurde die Vize-Fraktionschefin im Bundestag, Eva Högl, zur Spitzenkandidatin gewählt.

Die Berliner SPD zieht mit Eva Högl an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Vize-Fraktionschefin im Bundestag wurde am Samstag auf einer Vertreterversammlung auf Platz eins der Landesliste gewählt. Die 48 Jahre alte Juristin erhielt 212 von 232 gültigen Stimmen und damit rund 91,4 Prozent. Högl sitzt seit 2009 im Bundestag und gewann den Wahlkreis Berlin-Mitte zweimal direkt. "Die Große Koalition macht keinen Spaß, überhaupt nicht", sagte Högl vor ihrer Nominierung. "Wir wollen andere Mehrheiten, wir brauchen einen Politikwechsel." Ihr Herzensthema sei ein humanitäres Asylrecht. Deutschland dürfe nicht danach entscheiden, wer nützlich sei für die Gesellschaft und nur diesen Menschen eine Chance geben.

Müller: SPD muss sich näher an den Menschen orientieren

Trotz der zuletzt schlechten Ergebnisse bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen [Links zu tagesschau.de] für die SPD hat Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller seine Partei aufgefordert, den Bundestagswahlkampf nicht verloren zu geben. Noch sei für den 24. September "gar nichts entschieden". Müller betonte, soziale Gerechtigkeit sei das richtige Thema für einen Wahlkampf der SPD. Dabei müsse sich die SPD aber näher an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und konkreter sagen, was sie damit meine. "Lasst uns nicht ständig selbst immer wieder über eine Arbeitsmarktreform aus dem Jahr 2003 reden", forderte Müller. Die SPD müsse in die Zukunft schauen. Inzwischen bewegten die Leute ganz andere Themen in der Arbeitswelt.

Überall Frauen an der Spitze

Die SPD hat am Samstag als letzte der großen Berliner Parteien ihre Landesliste für die Wahl am 24. September aufgestellt. Mit Högl hat auch die SPD - ebenso wie die anderen im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien - eine Frau an die Spitze der Landesliste gewählt. So wird im Bundestagswahlkampf die CDU von Monika Grütters angeführt, die Linke von Petra Pau, die Grünen haben Lisa Paus zu ihrer Spitzenkandidatin gewählt und die AfD Beatrix von Storch.

Am Nachmittag entscheidet dann ein Parteitag unter anderem über einen Antrag zur Frage, ob im Olympiapark ein neues Stadion für Hertha BSC gebaut werden soll. Die SPD will sich zudem gegen die per Volksbegehren geforderte Offenhaltung des Flughafens Tegel aussprechen.

Soziale Gerechtigkeit für Woidke "Markenkern der SPD"

Ebenso wie Müller erklärte auch Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Landeschef, die Bundestagswahl sei "noch längst nicht entschieden". Es gebe gute Chancen, die Bundestagswahl im September erfolgreich zu gestalten, sagte Woidke am Samstag auf einer Delegiertenkonferenz in Potsdam. Zentraler Markenkern der SPD sei die soziale Gerechtigkeit. Auch die brandenburgische SPD benennt am Samstag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl. Auf Platz eins der Landesliste soll nach einem Vorschlag des Vorstandes die ehemalige Finanz- und Sozialministerin Dagmar Ziegler gewählt werden. Ursprünglich war damit gerechnet worden, dass Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf Platz eins gewählt wird. Er tritt wegen seiner Wahl zum Bundespräsidenten allerdings nicht mehr an. Die Aufstellung der Landesliste hatte sich wegen dieser Personalie verzögert.



