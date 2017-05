Knapp eine Woche nach dem Start einer Aktion der CDU Brandenburg zu Funklöchern sind bereits Tausende Meldungen eingegangen. Eine dazu von der CDU-Fraktion eingerichtete Internet-Seite zeigte am Sonntagnachmittag mehr als 9.300 Funklöcher an.



Besonders viele Punkte wurden entlang von Bahnstrecken, aber auch in kleinen Dörfern eingetragen. Sogar in der Landeshauptstadt Potsdam wies die Karte zahlreiche rote Stellen auf.