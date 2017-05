In zwei Flüchtlingsunterkünften in Berlin-Marienfelde wurden leere Chemikalienbehälter gefunden, die angeblich Glyzerin enthielten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

In zwei Berliner Flüchtlingsunterkünften hat die Polizei leere Chemikalienbehälter gefunden. Mehrere Menschen sollen die Behälter in der Nacht zum Dienstag aus einem Transporter entladen haben, wie ein Zeuge der Polizei berichtete. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Chemikalien zur Herstellung von explosiven Stoffen verwendet wurden", teilte die Berliner Polizei mit. Ob damit ein terroristischer Anschlag vorbereitet werden sollte, sei derzeit jedoch noch völlig unklar, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.

Während der nächtlichen Untersuchung der beiden Heime wurden laut der Behörde allerdings keine Chemikalien gefunden. Die leeren Behälter sollen nun kriminaltechnisch untersucht werden. "Wir werden jetzt prüfen, was dahinter steckt", so ein Polizeisprecher. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll sich Glyzerin darin befunden haben. Eine Gefahr für die Bewohner der Unterkunft habe nicht bestanden.



Die Berliner Behörden sind nach der Festnahme eines 17-jährigen Syrers in Alarmbereitschaft. Am Dienstag hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei den jungen Mann im brandenburgischen Gerswalde in Gewahrsam genommen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der 17-Jährige einen Selbstmordanschlag in Berlin plante. Entsprechende Hinweise soll die Brandenburger Polizei von Ermittlungsbehörden aus Hessen und Berlin erhalten haben. Laut Bundesinnenministerium gab es keine unmittelbare Anschlagsgefahr.