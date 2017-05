Die Containerdörfer für Flüchtlinge in Berlin werden teurer als geplant: Statt wie ursprünglich veranschlagt 78 Millionen Euro soll der Bau der so genannten Tempohomes nunmehr 110 Millionen Euro kosten. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses bewilligte die Aufstockung der Mittel um rund 32 Millionen Euro schon am 29. März, wie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus dem Parlament bestätigt wurde. Für diese erhöhte Summe werden außerdem nur 23 statt wie bisher geplant 30 Unterkünfte errichtet. Grund ist der Rückgang der Flüchtlingszahlen.

Berlin sind laut Sozialverwaltung noch rund 12.000 Flüchtlinge in mehreren Dutzend Notunterkünften wie dem ICC, früheren Kasernen- oder Bürogebäuden untergebracht. Eine am Wochenende veröffentlichte Umfrage des "Spiegel" hatte ergeben, dass es solche Notunterkünfte in anderen Bundesländern kaum noch gibt. Erklärtes Ziel des rot-rot-grünen Senats ist es, den Bewohnern so schnell wie möglich reguläre, besser ausgestattete Gemeinschaftsunterkünfte anzubieten. Der umstrittene Containerstandort auf dem Tempelhofer Feld soll laut "Berliner Morgenpost" im Juli bezogen werden.



Neben den 23 Tempohomes für zusammen mehr als 5.000 Flüchtlinge sollen dazu 32 Wohnanlagen in Modularbauweise entstehen, so genannte MUFs. Einige Tempohomes und MUFs sind bereits bezogen: Erstere sollen zunächst drei Jahre bestehen, letztere haben eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Sie könnten also längerfristig bezahlbaren Wohnraum nicht nur für Flüchtlinge bieten.



Die FDP kritisierte das Vorgehen der Koalition bezüglich der Tempohomes. "Deren Bauweise ist teuer, aber nicht zweckdienlich", sagte Vizefraktionschefin Sibylle Meister. Aus ihrer Sicht wäre es besser, gleich gut ausgestattete MUFs zu errichten, statt die Tempohomes aus Containern zu Gemeinschaftsunterkünften auszubauen.