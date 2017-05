Tagespflege soll ausgebaut werden - Demenz-Zentrum: Brandenburg braucht mehr Pflegeplätze

12.05.17 | 08:24

Angesichts der steigenden Zahl von Demenzkranken müssen in Brandenburg mehr Tagespflegeplätze geschaffen werden. Das forderte die Leiterin des Kompetzenzzentrums Demenz in Brandenburg, Brigitta Neumann, am Freitag.



Neumann sprach davon, dass die Zahl der Tagespflegeplätze in den kommenden fünf bis sechs Jahren verdoppelt werden müsse. Wichtig seien dabei flexible Angebote, vor allem im ländlichen Raum. Derzeit gebe es in Brandenburg 4.000 Tagespflegeplätze, so Neumann.

Zahl der Demenz-Kranken steigt

Aktuell sind 55.000 Brandenburger an Demenz erkrankt. Fachleute rechnen damit, dass es bis zum Jahr 2030 knapp 88.000 sein werden. Bundesweit leben 1,6 Millionen Menschen mit Demenz.



Ingesamt waren laut Pflegestatistik im Jahr 112.000 Menschen in Brandenburg pflegebedürftig. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 4,5 Prozent, im Bundesdurchschnitt sind es 3,4 Prozent. Nach jüngsten Prognosen wird es in Brandenburg 2040 fast 174.000 Pflegebedürftige geben und der Anteil an der Gesamtbevölkerung auf acht Prozent steigen.