Radfahren in Tempelhof von Nord nach Süd ist seit Jahrzehnten eine Qual und auch gefährlich: Es gibt keine durchgängigen Radwege, aber dichten Autoverkehr. Erstmals seit langer Zeit wird dort jetzt für Radfahrer gebaut. Trotzdem demonstriert die Radlobby. Von Vanessa Klüber

Nachdem er den Preis gewonnen hatte, so dachte er, würden sich Radfahrer endlich sicher auf einem Radweg zwischen Nord und Süd bewegen können. Aber auch ohne dass Autofahrer groß darunter leiden würden - er selbst, so sagt er, verstehe ja als Autofahrer auch die Anliegen der Autofahrer.

Detlef Wendlandt hat 1999 den Tempelhofer Umweltpreis gewonnen. Der heute 61-Jährige hatte ein Konzept für Radfahrer erarbeitet - eine Umgehung der zweispurigen B96, auch als Mariendorfer Damm und Tempelhofer Damm bekannt, über Nebenrouten. Mit viel Grün und wenig Verkehr. Denn die B96 ist eine für Radfahrer gefürchtete Tempelhofer Nord-Süd-Route. "Die fahre ich nur, wenn ich es psychisch verkraften kann", so Wendtland. "Wenn ich mich aber sicher fühlen will, nehme ich das Auto."

An diesen 21 Straßen fallen Parkplätze für Radwege weg

Am Dienstagabend würden nun zum ersten Mal, so Wendtland, Radfahrer eine größere Demonstration organisieren - allgemein gesagt für eine bessere Situation für Radfahrer in Tempelhof. "Vorher gab es ja oft mehr Polizei als Demonstranten", so Wendtlandt.

Doch es kommt nicht so, wie er es sich gewünscht hatte. 18 Jahre später, im Jahr 2017, gibt es immer noch keinen durchgängigen Radweg zwischen Süd und Nord. Weder auf der B96 noch auf Nebenrouten wie der Rathausstraße.

Dass die zwei Fahrspuren nicht betroffen wären, wenn ein Fahrradweg auf der rechten Seite anstelle der Parkplätze gebaut würde, hält er für unrealistisch. Auch wenn es ihm nicht vordergründig um die Parkplätze, sondern um den Verkehrsfluss ginge: "Jeder Parkplatz, der wegfällt, ist einer zu viel", so Becker. "In der Gegend wohnen nicht gerade die Reichen, auch viele Schichtarbeiter, die dann nachts vergeblich einen Parkplatz suchen müssen."

Das dürfte der Gegenseite, den Autofahrern, jedoch so richtig wehtun. Denn bereits in anderen Teilen Berlins mussten sie Fläche hergeben. Seitdem es eine rot-rot-grüne Regierung gibt, fielen einige Beschlüsse für Radfahrer und gegen Autofahrer: unter anderem mehr Tempo-30 Zonen , einen Radstreifen auf der Frankfurter Allee , mehr Platz für Radler auf der Danziger Straße .

Die Umgehung der B96 über Nebenrouten ist weniger umstritten. Aber die Radfahrer haben durch die neue Landesregierung ein größeres Selbstbewusstsein bekommen, so scheint es, und einige wollen nach so langer Zeit jetzt beides. Auch aufgrund der gestiegenen Zahl von Radfahrern.

Die B96 polarisiert, wenn es um Radwege geht. "Da gibt es selbst verschiedene Meinungen unter den Radfahrern", sagt Wendtland. So sei der "Volksentscheid Fahrrad" eher für einen Radweg auf den Dämmen, der ADFC stehe dafür eher für eine Umgehung auf Nebenrouten. Auch Wendtland selbst seien die Nebenrouten für Radfahrer wichtiger, sagt er.

Nach Argumenten der Fahrradlobby würden jedoch nur 2,5 Prozent der Parkplätze im Umkreis wegfallen. Das habe man penibel ausgewertet. Das wäre dann aufzufangen durch Platz in den Nebenstraßen oder auch in den Parkhäusern, die Anwohner zum Teil anmieten könnten.

"Mit der neuen Landesregierung hat sich die Ressourcen-Zuweisung für den Radverkehr um 180 Grad geändert und ermöglicht jetzt erstmals größere Projekte", sagt Christiane Heiß, grüne Bezirksstadträtin in Tempelhof-Schöneberg. 200.000 Euro und eine Ingenieursstelle für Rad-Infrastruktur wurden im Doppelhaushalt für 2016 und 2017 hier wie in anderen Bezirken bereitgestellt. Die Jahre zuvor sei Rad-Infrastruktur "immer hinten angeflanscht worden", so Heiß.

Jetzt dagegen sei man "kontinuierlich dabei, das Nebenrouten-Konzept umzusetzen." Heißt: Man baue nun tatsächlich an einer Verbindung zwischen Nord und Süd über Umwege. Das soll bereits in den nächsten Monaten geschehen. Wenn da nicht der Teltowkanal wäre, könnte diese zustimmungsreiche Verbindung auch durchgängig sein - und Wendtlands Konzept nach etwa 25 Jahren umgesetzt werden. "Für eine Brücke jedoch haben wir derzeit definitiv kein Geld", so Heiß.