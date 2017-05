Audio: Inforadio | 24.05.2017 | Christian Buttkereit

Seit 100 Tagen sitzt der Journalist in Haft - Fußball muss Deniz Yücel allein spielen

24.05.17 | 10:20 Uhr

Einmal in der Woche darf Deniz Yücel auf den Gefängnissportplatz, viel Kontakt zu anderen Gefangenen hat er dadurch aber nicht. Zudem weiß der Berliner Journalist noch immer nicht, wann sein Prozess beginnt. Mit beißenden Worten kommentiert er diesen Zustand.



Seit 100 Tagen sitzt der Berliner Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft. Menschen, die den 43-jährigen Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt" besuchen dürfen, sagen, es gehe ihm mental und körperlich den Umständen entsprechend gut. Neuerdings dürfe er sogar auf den Gefängnissportplatz. Allerdings mit einer Einschränkung, die er offenbar dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan persönlich zu verdanken habe. Der bezeichnete ihn in einer Rede als einen "Agenten" Deutschlands. Von der Staatsanwaltschaft wird Yücel Terrorismus vorgeworfen. Weil die Gefängnisleitung nicht wisse, in welche Sportgruppe sie den Journalisten stecken soll - zu den Agenten oder den Terroristen - steht er allein auf dem Spielfeld.



Der Vorwurf: Propaganda für eine terroristische Vereinigung

Yücel, der sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, sollte sich am 14. Februar ohne nähere Angabe von Gründen auf einem Polizeipräsidium in Istanbul melden, dort wurde er umgehend in Gewahrsam genommen. Zwei Wochen später wurde ein Haftbefehl verfügt, in dem Yücel "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen wurde. Wie viele andere Journalisten berichtete auch Yücel vor seiner Festnahme über einen Hackerangriff auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers, dem Schwiegersohn Erdogans. Daraufhin gelangten vermeintliche Nachrichten des Verlegers Mehmet Ali Yalcindag an die Öffentlichkeit, in denen er sich bereit erklärt haben soll, im Sinne der Regierung zu berichten. Yalcindag bestreitet allerdings die Authentizität der E-Mails.

"Ich muss also davon ausgehen, dass aus dem Urlaub auf Santorini nichts wird"

Über seine Anwälte lancierte Yücel einen Artikel an "Die Welt", der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Darin schreibt er, dass er nicht etwa seine Auslieferung erwarte, "sondern nicht mehr und nicht weniger als einen fairen Prozess." Da die zuständige Oberstaatsanwaltschaft "nach ihrem kunstvollen Haftantrag eine schöpferische Pause eingelegt" habe, werde es wohl dieses Jahr nichts mit seinem Sommerurlaub, bemerkt er lakonisch. Man solle lieber nach Griechenland fahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte die freie Presse in der Türkei bereits Ende Februar für tot. In dem Land seien derzeit mehr als 120 Journalisten inhaftiert, so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. In den vergangenen Monaten wurden mehrere unabhängige türkische Zeitungen entweder verstaatlicht oder geschlossen. Vergangenen Samstag erschien die Zeitung "Sözcü" in einer "Spezialsausgabe zur Pressefreiheit" – mit 19 leeren Seiten.

Yücel stammt aus Hessen. 1996 ging er nach Berlin, um an der Freien Universität Politologie zu studieren. Später arbeitete er als freier Autor unter anderem für die "tageszeitung" und den "Tagesspiegel". Seit 2015 ist er Türkei-Korrespondent der WeltN24-Gruppe. Da er sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, ist er aus Sicht der türkischen Behörden ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.