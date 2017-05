Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) bittet die Berliner um Unterstützung am 24. September. An diesem Tag finden gleichzeitig der Berlin-Marathon und die Bundestagswahl statt. Allein für den Marathon werden mehrere tausend Ehrenamtliche benötigt. Für die Wahllokale sucht die Innenverwaltung insgesamt 21.000 Helfer . Sie bekommen für ihren Einsatz maximal 50 Euro Erfrischungsgeld.

Die Landeswahlleiterin, die Bezirke und die Marathon-Organisatoren arbeiten seit Wochen an dem genauen Streckenverlauf. Denn wenn die Marathon-Teilnehmer am Vormittag durch vier Innenstadtbezirke laufen, haben parallel die Wahllokale für die Bundestagswahl geöffnet. Für einige Berliner wird die Laufstrecke zwischen Wohnung und Wahllokal entlangführen, deshalb werden an bestimmten Stellen Querungsmöglichkeiten eingeplant. Je nach Uhrzeit und Rennverlauf kann es dort aber laut Innensenator zu Wartezeiten kommen.

Ebenfalls am 24. September findet in Berlin der Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel statt.