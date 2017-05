L-Support will eine Anlaufstelle für lesbische, bisexuelle und queere Frauen sein, die darunter leiden müssen, dass sie Frauen lieben – weil andere Menschen damit ein Problem haben. "Wir wollen dafür sorgen, dass bei den Opfern nicht der Gedanke entsteht: ich bin ja auch selber schuld, was laufe ich auch händchenhaltend durch die Gegend", sagt Madelaine Zschäbitz. Sie ist Vorständin von L-Support, eine von insgesamt fünf – vier Frauen, ein Mann.

Am Anfang war alles still. "Fünf, sechs Monate bestimmt", erinnert sich Madelaine Zschäbitz, hat das Telefon im Büro von L-Support nicht geklingelt. "Das hat sich natürlich nicht gut angefühlt", gibt die 29-Jährige zu. Es war kein besonders schöner Start für das neue Projekt, das vor einem Jahr begann – und einen ernsten Hintergrund hat.

Doch L-Support ist auch per E-Mail oder auf Facebook erreichbar. Online meldeten sich deutlich mehr Betroffene – doch immer noch weniger, als es tatsächlich gibt. "Für uns war da eben die Diskrepanz: diese Fälle gibt es, aber sie kommen nicht bei uns an, zumindest nicht über die Hotline".

Bei L-Support können die Frauen anrufen, um Rat zu finden, wenn sie diskriminiert wurden oder Gewalt erlebt haben. Nur haben das im ersten halben Jahr des Bestehens keine gemacht, „und auch danach gab es nur drei oder vier Anrufe“, so Zschäbitz. "Wir haben in dem Jahr festgestellt, dass es eine unfassbar große Hürde zu sein scheint, eine Hotline zu wählen", erzählt sie.

Die Initiative will lesbische, bisexuelle und queere Frauen in Berlin in ihrem Selbstbewusstsein stärken und als Betroffene von Gewalt bedarfsgerecht, niedrigschwellig und unbürokratisch unterstützen.

Bei L-Support können Frauen auch ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht vereinbaren. "Das mache ich dann gemeinsam mit einer Kollegin", so Zschäbitz, die diplomierte Sozialarbeiterin ist und hauptberuflich eine Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen in Berlin leitet. Wie alle anderen Frauen bei L-Support arbeitet Zschäbitz ehrenamtlich. Wenn doch mal Geld benötigt wird, kommt das von den Vereinsmitgliedern oder durch Spenden.

Ans Aufhören habe sie aber trotzdem nie gedacht, erzählt Zschäbitz: "Wir glauben tatsächlich daran." Ein Grund für die wenigen Anrufe sei, dass L-Support ein neues Projekt war: "Man muss sich erstmal in der Szene publik machen." Also machen Zschäbitz und ihre Mitstreiterinnen genau das: "Je länger das Telefon stillstand, umso mehr sind wir nach außen gegangen."

Das Büro stellt Maneo kostenlos bereit. Dieses "Schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin" gibt es schon seit 27 Jahren, es ist in gewisser Weise Vorbild für L-Support. Maneo sammelt zwar auch Delikte gegen lesbische und bisexuelle Frauen, richtet sich aber vor allem an Männer. Darum sei eine eigene Initiative von und für Frauen wichtig, findet Maneo-Chef Bastian Finke: "Sie müssen proaktiv an die Menschen in der Szene herantreten, und das kann nur ein Projekt leisten, das auch von Menschen organisiert wird, die sich in diesem Bereich auskennen."

Auch die Frauen von L-Support sind selbst lesbisch oder bisexuell. Mit dabei sind Polizistinnen, Sozialarbeiterinnen, eine Ergotherapeutin, eine Lehrerin und seit neuestem auch eine Biochemikerin – eine bunte Mischung von insgesamt elf Frauen.