Eine Entscheidung über das Einheitsdenkmal in Berlin rückt offenbar näher. Der Bundestag soll noch vor der Sommerpause erneut den Bau der umstrittenen Wippe beschließen. Das berichtet das Magazin "Focus" am Freitag unter Berufung auf einen gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen Union und SPD.



Das Einheitsdenkmal war wegen drohender Kostenexplosion vom Haushaltsausschuss des Bundestages im April vergangenen Jahres zunächst gestoppt worden. Die Entscheidung hatte viel Kritik hervorgerufen. Im Februar hatten sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen dann darauf geeinigt, dass das Einheitsdenkmal doch gebaut werden soll, so wie vom Bundestag bereits beschlossen.



Sowohl an dem Entwurf einer beweglichen, leicht gewölbten Schale als auch am Standort nahe des Berliner Stadtschlosses soll festgehalten werden. Das Denkmal soll bis zu 15 Millionen Euro kosten und an die friedliche Revolution von 1989 erinnern, die zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt hat.