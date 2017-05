Die Frauenrechtlerin Seyran Ates träumt seit Jahren von einer offenen, gleichberechtigten muslimischen Gemeinde in Berlin, bald ist es soweit: In Moabit mietete sie Räume für ihre Moschee - bei einer evangelischen Kirchengemeinde.

Die Rechtsanwältin Seyran Ates hat in einer Berliner Kirche Räumlichkeiten für eine liberale Moschee angemietet, in der Frauen und Männer gleichberechtigt beten und predigen sollen. Die aus der Türkei stammende Autorin und Feministin unterzeichnete am Freitag einen Mietvertrag in der evangelischen Johanniskirche im Bezirk Moabit.

"Ich hoffe, dass wir später ein eigenes Gebäude für unsere Moschee haben werden", sagte Ates. Es sei wichtig, dass diese Moschee "sichtbar" sei, auch um dem Religionsverständnis der konservativen Islam-Verbände in Deutschland etwas entgegenzusetzen. Die liberale Moschee soll Sunniten, Aleviten, Schiiten und Sufis gleichermaßen offenstehen.