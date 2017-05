Audio: radioBERLIN 88,8 | 16.05.2017 | Kirsten Buchmann

Senat übernimmt Mehrkosten - Finanzierung des "Karnevals der Kulturen" gesichert

16.05.17 | 12:34 Uhr

Die Spiele können beginnen: Bislang war unklar, wer die hohen Kosten für das Sicherheitspersonal beim diesjährigen "Karneval der Kulturen" trägt. Am Dienstag beschloss der Berliner Senat, dass er weiteres Geld für die Veranstaltung zuschießt - und nicht zu knapp.

Die Finanzierung des bunten "Karnevals der Kulturen" in Berlin ist für dieses Jahr endgültig gesichert. Der rot-rot-grüne Senat beschloss am Dienstag, dass die Senatsverwaltungen für Integration und für Kultur die Mehrkosten übernehmen, die wegen besonderer Sicherheitsanforderungen anfallen. Der Senat legt nun auf die zunächst bewilligten 500.000 Euro Zuschuss nun 185.000 Euro drauf. Im Vorfeld des Karnevals hatte sich herausgestellt, dass es für die Veranstalter problematisch würde, genügend Sicherheitspersonal zu finden, weil an Pfingsten parallel zum multikulturellen Straßenumzug in Kreuzberg zahlreiche andere Großveranstaltungen durchgeführt werden. Doch Senat und Veranstalter waren schon Ende März zuversichtlich "eine Lösung zu finden, so dass der Karneval 2017 stattfinden wird", hatte Berlins Integrationsbeauftragter Andreas Germershausen gesagt.

Ab 2018 ist die Kulturverwaltung zuständig

Ab 2018 soll dann die Kulturverwaltung die Zuständigkeit für das große Straßenfest mit Umzug, Ständen und Musik alleine übernehmen. Sie strebe eine "langfristige Planungssicherheit" für den "Karneval der Kulturen" an, erklärte Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert (parteilos). "Der Karneval der Kulturen gehört zu Berlin", sagte auch Staatssekretär Daniel Tietze (Linke) im rbb. Die Veranstaltung stehe gerade in Zeiten, in denen der Hass Raum einnehme, für die weltoffene bunte Hauptstadt. Der Karneval sei also "nötiger denn je", so Tietze. Der "Karneval der Kulturen" präsentiert Berlins kulturelle Vielfalt und lockt mit Samba-Rhythmen, Tänzern, Konzerten und Kulinarischem aus aller Welt jedes Jahr mehr als eine Million Schaulustige an. So wolle Berlin ein Zeichen für Lebensfreude, Toleranz und Vielfalt setzen und sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass" wenden, erklärte der Senat.

Der Karneval findet Anfang Juni statt

Der Karneval der Kulturen soll in diesem Jahr vom 2. bis 5. Juni in Berlin stattfinden. Inzwischen machen über 5.000 Akteure aus fast allen Erdteilen mit. Neben dem viertägigen Straßenfest gilt der Umzug am 4. Juni als Höhepunkt des Karnevals. Die bunte Parade mit 63 Gruppen beginnt am Pfingstsonntag um 12.30 Uhr am Hermannplatz und zieht über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße bis zur Möckernstraße. Auf dem Straßenfest rund um den Blücherplatz spielen von Freitagnachmittag bis Pfingstmontag auf vier Bühnen 100 Bands und DJs aus vielen Regionen der Welt. Dazu werden 300 Stände mit Kunsthandwerk und Essen aufgebaut.