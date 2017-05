Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) zeigt sich zuversichtlich, dass das Dragoner Areal in Kreuzberg bald mit günstigen Wohnungen bebaut werden kann.

"Wir können damit zügig beginnen, denn in den letzten zwei Jahren hat ein Verfahren stattgefunden, in dem (…) die wesentlichen Regelungen für das Sanierungsgebiets festgelegt worden sind", sagte Kollatz-Ahnen am Dienstag im rbb-Inforadio. Nun seien weitere Planungen über ein bis zwei Jahre nötig, dann könne mit dem Bau begonnen werden – vorausgesetzt, dass der Bund das Grundstück an Berlin übereigne. "In den Klauseln des Hauptstadt-Finanzierungsvertrags ist festgehalten, dass der Bund das tut. Aber es ist auch festgehalten, dass es noch eine Zeit dauern kann, bis der Bund das Grundstück an uns überträgt."

Der Hauptstadtfinanzierungsvertrag wurde am Montag unterzeichnet. Er sieht vor, dass Berlin für jene Kosten, die nur die Hauptstadt tragen muss, zwischen 2018 und 2027 insgesamt zwei Milliarden Euro vom Bund bekommt. Auch Grundstücksdeals wie die Übertragung des Dragoner-Areals sind dort geregelt.