Was macht eigentlich.. die Pfandflaschenbox?

Pilotprojekte in Berlin

Mit Sammel-Boxen für Pfandflaschen könnte Flaschensammlern das Wühlen im Müll erspart werden. Gute Idee, finden viele. Pilotprojekte dafür gab es auch in Berlin, aber durchgesetzt haben sie sich nicht. Warum eigentlich? Annette Miersch hat nachgefragt.

Die schlichten, unscheinbaren Halter sind über den orangenen Papierkörben der BSR am gleichen Pfosten festgezurrt: Je ein grünes Metallblech, dreimal gefaltet wie ein Ziehharmonika, mit drei Einstecklöchern. Darin findet der Flaschensammler am Bahnhof Zoo auch öfter Flaschen - und ist von der Idee angetan: "Das ist eine sehr gute Einrichtung für die Leute, die wenig Geld haben."

Routiniert schaut ein älterer Herr mit gelber Windjacke in jeden der rund 40 Papierkörbe vor dem Bahnhof Zoo. Er sucht Pfandflaschen, aber er hat kein Glück. Entsprechend leer bleiben seine Einkaufsbeutel. Denn außer ihm stöbern hier viele, meist unauffällige Männer und Frauen, mehrmals täglich alles durch. Klar, dass da in den speziellen Pfandflaschen-Haltern erst recht nichts lange stehen bleibt.

Die grünen Flaschen-Halter sind Relikte eines Pilotprojektes, das hier am Zoo und vor dem Rathaus Spandau stattfand. Angestoßen wurde es 2013 in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Bezirk, der Landesbetrieb Berliner Stadtreinigung (BSR) und der Sozialträger "Trias" erprobten und entwickelten damals einige Varianten für Pfandflaschen.

Der erste Entwurf wurde unabhängig von den Mülleimern aufgestellt. Das sei so ein Stativ auf der Erde gewesen, auf dem eine Kiste stand, erklärt Silvio Schelinski von der Trias-Geschäftsführung: "Die sind dann aber leider immer zerstört worden, deshalb sind wir davon abgekommen. Danach hatten wir einen extra angefertigten Drahtbehälter, der schmaler war und auch sehr schick aussah. Da hatten wir dann das Problem, dass darin Müll gelandet ist."

Trotzdem lehnte es die BSR ab, die Flaschenhalter stadtweit zu finanzieren. Denn das eigentliche Ziel, die Sammler vom Wühlen im Müll abzuhalten, sei nicht erreicht worden, erklärt das Unternehmen: Die Leute durchforsteten weiterhin auch die Papierkörbe und gefährdeten so ihre Gesundheit.

Der letzte Entwurf, die grünen Faltbleche, ist so minimalistisch, dass Vandalen offenbar keinen Spaß dran haben und auch für Müll kein Platz mehr ist - bis auf leere Kaffeebecher, die werden gern darin abgestellt.

Bezirke, die die Behälter dennoch aufstellen möchten, sind deshalb auf sich selbst gestellt. Und in Charlottenburg-Wilmersdorf sei es entsprechend still um das Thema geworden, erklärt Sozialstadtrat Carsten Engelmann, CDU. Letztendlich sei das Ganze dann daran gescheitert, dass der Bezirk die Kosten für die Modelle nicht habe aufbringen können, was Engelmann sehr bedauert.

"Wenn parallel zu den Pfandflaschen-Sammelbehältern die Leute trotzdem noch in den Müllbehältern nach Pfandflaschen suchen, glaube ich dennoch, dass es eine zusätzliche Möglichkeit ist, entsprechend schwere Verletzungen zu verhindern", sagt der CDU-Politiker.

In den Grünanlagen des Bezirks könnte sich Stadtrat Engelmann vorstellen, mehr Flaschenhalter anbringen zu lassen - allerdings erst nächstes Jahr, falls Geld dafür im neuen Haushalt übrig ist. Ob das dann Flaschen-Halter oder Flaschen-Ringe sind, sei zweitrangig. An erster Stelle stehe die Gesundheit und die Würde der Flaschensammler.