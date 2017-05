Bettwanzen in mehreren Zimmern, Gewalt gegen Bewohner durch Security-Mitarbeiter - mehrere Dutzend Flüchtlinge protestieren weiter gegen die Zustände in der Notunterkunft im Rathaus Wilmersdorf. Der Heimleiter bezieht nun Stellung zu den Vorwürfen.

Vor dem Rathaus Wilmersdorf campierten am Freitagvormittag weiterhin mehrere Flüchtlingsfamilien - aus Protest gegen die Zustände in der Notunterkunft. Sie fordern den Umzug in ein anderes Heim, weil die Hygiene schlecht sei. Zudem habe die Security Gewalt gegen Bewohner ausgeübt. Qasem Rezai aus Afghanistan, der mit seiner Frau und seinen sechs Kindern in der Unterkunft lebt, sagte dem rbb: "In den Zimmern gibt es Bettwanzen. Die Kinder können nicht schlafen. Die Security schlägt die Menschen."

Rund 60 Geflüchtete haben am Mittwoch vor der Notunterkunft im ehemaligen Rathaus Wilmersdorf gegen schlechte Zustände in ihrer Einrichtung protestiert. Der Vorwurf: Hygieneprobleme und Gewalt durch Sicherheitsleute.

Der ASB teilte dem rbb dazu etwas anderes mit: "Die Bewohner, deren Zimmer von Bettwanzen befallen sind, bekommen ein neues Zimmer innerhalb der Unterkunft zugewiesen, während die Zimmer desinfiziert werden." Es sei dabei laut dem Heimleiter in großen Unterkünften fast unvermeidlich, dass es Bettwanzen-Befall gebe. Das bestreitet auch Moabit hilft-Sprecherin Diane Henniges nicht. Sie bleibt aber dabei: "Es ist nicht akzeptabel, die Bewohner nur innerhalb des Heimes umziehen zu lassen. Sie müssen einen Platz in einer anderen Unterkunft bekommen."

Der Leiter der vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betriebenen Unterkunft, Stefan Wesche, nahm dem rbb gegenüber Stellung zu den Vorwürfen. Er äußerte Verständnis für die Frustration der Bewohner, weil sie teilweise schon seit anderthalb Jahren in der Notunterkunft leben müssten. Vor allem die anerkanntem Asylbewerber seien frustriert, weil sie eigentlich einen Anspruch auf einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft hätten. Viele hätten mangels Kapazität aber bislang nicht umziehen können. "Es steht außerhalb unserer Macht, ihnen einen neuen Platz zuzuweisen" sagte Wesche.

13.000 Flüchtlinge in Berlin noch in Notunterkünften

Einen Gewaltvorfall räumte der Heimleiter Stefan Wesche gegenüber dem rbb ein. Es treffe zu, dass ein Kind von einem Security-Mitarbeiter geschubst worden sei, weil es einen verbotenen Bereich betreten wollte. "Wir haben mit dem Security-Dienstleister geredet und gesagt, dass es keinesfalls Gewaltanwendung gegen Kinder geben darf. Ich fand den Vorfall aber nicht so gravierend, dass der betreffende Mitarbeiter suspendiert werden musste," so Wesche wörtlich. Die Mitarbeiter würden regelmäßig Deeskalationstrainings besuchen und verrichteten eine gute Arbeit.



Wesche bestätigte zudem, dass ein Bewohner nach einer Auseinandersetzung mit Security-Mitarbeitern im Krankenhaus behandelt werden musste. "In dem Fall war es so, dass ein Familienvater aggressiv geworden ist, weil seine Tochter kein Essen aus der Kantine mitnehmen durfte. Dies ist eine Vorschrift, um Schädlingsbefall in den Zimmern zu verhindern." Der Vater habe schließlich die Security angegriffen und sei von dieser zu Boden gedrückt worden. "Dabei hat er leichte Verletzungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten". Die Polizei sei über den Vorfall informiert worden.



Diane Henniges sagte dazu, dass die rigide Vorschrift, kein Essen auf das Zimmer mitzunehmen, in der Unterkunft immer wieder zu Konflikten führe. Diese Vorschrift gebe es in anderen Unterkünften nicht. "In dem Fall ist der Vater deshalb agressiv geworden, weil sein Kind wegen der Stiche der Bettwanzen erkrankt war und deshalb nicht in der Kantine essen konnte", sagte Henniges.