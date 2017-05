An zwei Orten in Berlin haben die französischen Behörden Wahllokale für die hier und in Brandenburg lebenden Franzosen eingerichtet. Insgesamt sind das rund 12.000. Im ersten Wahlgang war es an beiden Wahllokalen im "Institut français" am Kurfürstendamm und in der französischen Botschaft am Pariser Platz zu langen Schlangen gekommen. Genaue Informationen für Wähler hat die Französische Botschaft auf ihren Seiten zusammengetragen.