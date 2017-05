Der neue französische Präsident Macron kommt am Montag nach Berlin. Mehr Informationen in Kürze

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft den neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Montag in Berlin. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit. Merkel freue sich darauf, Macron am späten Nachmittag im Bundeskanzleramt zu empfangen, sagte Regierungssprecher Seibert.

Macron übernimmt das Amt des Staatschefs am Sonntag von seinem Vorgänger François Hollande.



Mehr Informationen in Kürze