Da kann doch der Rasen nichts dafür: Deutschland ist Anfang Juli Gastgeber für den G20-Gipfel - und der Protest dagegen ist schon jetzt in Berlin-Neukölln sichtbar. Gegner haben eine Parole in den Rasen geätzt. Bezirksbürgermeisterin Giffey ist empört.

Gegner des G20-Gipfels haben Teile der Grünfläche im Körnerpark in Berlin-Neukölln mit Essigsäure verätzt, um den Rasen mit einer Parole zu versehen. "G20 to hell" - "G20 zur Hölle" ist in großen Lettern zu lesen.



Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich auf Facebook empört über die Sachbeschädigung. Das sei ein "Angriff auf unsere geschützte Grünanlage, den 100 Jahre alten Körnerpark". Der Rasen sei mit Essigsäure verätzt worden, um eine politische Botschaft zu verkünden.