Wegen entgangenen Solds in den Jahren 2004 bis 2014 hatten insgesamt 300 Beamte vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt. Die Richter gaben ihnen Recht. Brandenburgs Landesregierung will die rechtswidrige Besoldung nachträglich ausgleichen - allerdings nur für die 300 Beamten, die geklagt oder Widerspruch eingelegt hatten. Nach Angaben der GdP geht es um eine Nachzahlung von 4.000 bis 6.000 Euro pro Person.

Mit einer Mahnwache demonstriert die Gewerkschaft der Polizei am Mittwoch den ganzen Tag über vor dem Potsdamer Landtag. Dabei geht es um die jahrelang zu niedrig angesetzte Besoldung der Beamten in Brandenburg.

Der GdP-Landesvorsitzende Andreas Schuster wies das als ungenügend zurück. "Selbst das Finanzministerium in Brandenburg hat festgestellt, dass man in den Jahren 2004 bis 2014 die Beamten nicht amtsangemessen alimentiert hat, dass man ihnen sage und schreibe mindestens 230 Millionen Euro vorenthalten hat", sagte Schuster in am Mittwoch in Potsdam. Das versuche man jetzt auszugleichen, indem man auf das Tarifergebnis nochmal 0,5 Prozent draufgebe: "Das ist nicht mal zehn Prozent dessen, was den Beamten zusteht."

Sendung: Antenne Brandenburg, 17.05.2017, 12:00 Uhr